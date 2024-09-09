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Умер профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах
Умер профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах - РИА Новости, 09.09.2024
Умер профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах
Профессор ГИТИСа, член союза композиторов Григорий Ауэрбах скончался в понедельник, ему было 73 года, сообщает театральный институт. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T22:35
2024-09-09T22:35
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Профессор ГИТИСа, член союза композиторов Григорий Ауэрбах скончался в понедельник, ему было 73 года, сообщает театральный институт. "Сегодня на 74-м году ушел из жизни профессор ГИТИСа, преподаватель кафедры саунд-драмы, член союза композиторов Григорий Львович Ауэрбах. Григорий Ауэрбах был музыкальным руководителем мастерских на факультете эстрады, факультете новых направлений сценических искусств и режиссерском факультете. Преподавал в ГИТИСе более 20 лет. Григория Львовича любили студенты", - говорится в Telegram-канале института. Ауэрбах написал музыку к 80 театральным постановкам, балетам, операм, мюзиклам, художественным фильмам и сериалам. Кроме того, он является автором учебного пособия по ансамблевому пению. Профессор вдохновлял студентов, передавал им знания и прививал любовь к музыке. Ауэрбах был чутким педагогом, тонко чувствующим музыкальный мир. "ГИТИС выражает глубокие соболезнования родным и близким Григория Львовича. О дате прощания мы сообщим позже", - добавляется в сообщении.
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гитис, россия, новости культуры
ГИТИС, Россия, Культура, Новости культуры
Умер профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах
Профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах скончался в возрасте 73 лет
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Профессор ГИТИСа, член союза композиторов Григорий Ауэрбах скончался в понедельник, ему было 73 года, сообщает театральный институт
.
"Сегодня на 74-м году ушел из жизни профессор ГИТИСа, преподаватель кафедры саунд-драмы, член союза композиторов Григорий Львович Ауэрбах. Григорий Ауэрбах был музыкальным руководителем мастерских на факультете эстрады, факультете новых направлений сценических искусств и режиссерском факультете. Преподавал в ГИТИСе более 20 лет. Григория Львовича любили студенты", - говорится в Telegram-канале института.
Ауэрбах написал музыку к 80 театральным постановкам, балетам, операм, мюзиклам, художественным фильмам и сериалам. Кроме того, он является автором учебного пособия по ансамблевому пению.
Профессор вдохновлял студентов, передавал им знания и прививал любовь к музыке. Ауэрбах был чутким педагогом, тонко чувствующим музыкальный мир.
"ГИТИС выражает глубокие соболезнования родным и близким Григория Львовича. О дате прощания мы сообщим позже", - добавляется в сообщении.