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Умер профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах

Умер профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах - РИА Новости, 09.09.2024

Умер профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах

Профессор ГИТИСа, член союза композиторов Григорий Ауэрбах скончался в понедельник, ему было 73 года, сообщает театральный институт. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T22:35

2024-09-09T22:35

2024-09-09T22:35

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Профессор ГИТИСа, член союза композиторов Григорий Ауэрбах скончался в понедельник, ему было 73 года, сообщает театральный институт. "Сегодня на 74-м году ушел из жизни профессор ГИТИСа, преподаватель кафедры саунд-драмы, член союза композиторов Григорий Львович Ауэрбах. Григорий Ауэрбах был музыкальным руководителем мастерских на факультете эстрады, факультете новых направлений сценических искусств и режиссерском факультете. Преподавал в ГИТИСе более 20 лет. Григория Львовича любили студенты", - говорится в Telegram-канале института. Ауэрбах написал музыку к 80 театральным постановкам, балетам, операм, мюзиклам, художественным фильмам и сериалам. Кроме того, он является автором учебного пособия по ансамблевому пению. Профессор вдохновлял студентов, передавал им знания и прививал любовь к музыке. Ауэрбах был чутким педагогом, тонко чувствующим музыкальный мир. "ГИТИС выражает глубокие соболезнования родным и близким Григория Львовича. О дате прощания мы сообщим позже", - добавляется в сообщении.

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гитис, россия, новости культуры