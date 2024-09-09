В Германии ввели временный контроль на сухопутных границах
Bild: в Германии ввели временные меры контроля на сухопутных границах
© AP Photo / Markus SchreiberСотрудник полиции останавливает автомобиль в поисках мигрантов на границе Польши и Германии во Франкфурте-на-Одере
© AP Photo / Markus Schreiber
Сотрудник полиции останавливает автомобиль в поисках мигрантов на границе Польши и Германии во Франкфурте-на-Одере. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой, сообщает Bild.
"По информации Bild, чтобы еще больше ограничить количество людей, въезжающих в страну без визы, федеральный министр внутренних дел Нэнси Фазер (СДПГ) приказала ввести временный контроль на всех сухопутных границах Германии и уведомила об этом Европейскую комиссию", - пишет издание.
Сообщается, что помимо борьбы с нелегальной миграцией с помощью данной меры глава МВД ФРГ надеется внести вклад в защиту от террористической опасности и трансграничной преступности.
До сегодняшнего дня временный стационарный контроль действовал на границах Германии с Чехией, Польшей, Швейцарией и Австрией.
Дебаты об ужесточении миграционной политики в Германии обострились после теракта в городе Золинген 23 августа, когда гражданин Сирии убил ножом трёх человек и ранил ещё восемь.