https://ria.ru/20240909/germaniya-1971658802.html

В Германии ввели временный контроль на сухопутных границах

В Германии ввели временный контроль на сухопутных границах - РИА Новости, 09.09.2024

В Германии ввели временный контроль на сухопутных границах

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:13

2024-09-09T17:13

2024-09-09T17:13

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой, сообщает Bild. "По информации Bild, чтобы еще больше ограничить количество людей, въезжающих в страну без визы, федеральный министр внутренних дел Нэнси Фазер (СДПГ) приказала ввести временный контроль на всех сухопутных границах Германии и уведомила об этом Европейскую комиссию", - пишет издание. Сообщается, что помимо борьбы с нелегальной миграцией с помощью данной меры глава МВД ФРГ надеется внести вклад в защиту от террористической опасности и трансграничной преступности. До сегодняшнего дня временный стационарный контроль действовал на границах Германии с Чехией, Польшей, Швейцарией и Австрией. Дебаты об ужесточении миграционной политики в Германии обострились после теракта в городе Золинген 23 августа, когда гражданин Сирии убил ножом трёх человек и ранил ещё восемь.

https://ria.ru/20240909/migranty-1971636526.html

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в мире, здоровье - общество, германия, чехия, польша, bild