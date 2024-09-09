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В Германии ввели временный контроль на сухопутных границах - РИА Новости, 09.09.2024
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17:13 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/germaniya-1971658802.html
В Германии ввели временный контроль на сухопутных границах
В Германии ввели временный контроль на сухопутных границах - РИА Новости, 09.09.2024
В Германии ввели временный контроль на сухопутных границах
Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:13
2024-09-09T17:13
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой, сообщает Bild. "По информации Bild, чтобы еще больше ограничить количество людей, въезжающих в страну без визы, федеральный министр внутренних дел Нэнси Фазер (СДПГ) приказала ввести временный контроль на всех сухопутных границах Германии и уведомила об этом Европейскую комиссию", - пишет издание. Сообщается, что помимо борьбы с нелегальной миграцией с помощью данной меры глава МВД ФРГ надеется внести вклад в защиту от террористической опасности и трансграничной преступности. До сегодняшнего дня временный стационарный контроль действовал на границах Германии с Чехией, Польшей, Швейцарией и Австрией. Дебаты об ужесточении миграционной политики в Германии обострились после теракта в городе Золинген 23 августа, когда гражданин Сирии убил ножом трёх человек и ранил ещё восемь.
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в мире, здоровье - общество, германия, чехия, польша, bild
В мире, Здоровье - Общество, Германия, Чехия, Польша, Bild
В Германии ввели временный контроль на сухопутных границах

Bild: в Германии ввели временные меры контроля на сухопутных границах

© AP Photo / Markus SchreiberСотрудник полиции останавливает автомобиль в поисках мигрантов на границе Польши и Германии во Франкфурте-на-Одере
Сотрудник полиции останавливает автомобиль в поисках мигрантов на границе Польши и Германии во Франкфурте-на-Одере - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Сотрудник полиции останавливает автомобиль в поисках мигрантов на границе Польши и Германии во Франкфурте-на-Одере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой, сообщает Bild.
"По информации Bild, чтобы еще больше ограничить количество людей, въезжающих в страну без визы, федеральный министр внутренних дел Нэнси Фазер (СДПГ) приказала ввести временный контроль на всех сухопутных границах Германии и уведомила об этом Европейскую комиссию", - пишет издание.
Сообщается, что помимо борьбы с нелегальной миграцией с помощью данной меры глава МВД ФРГ надеется внести вклад в защиту от террористической опасности и трансграничной преступности.
До сегодняшнего дня временный стационарный контроль действовал на границах Германии с Чехией, Польшей, Швейцарией и Австрией.
Дебаты об ужесточении миграционной политики в Германии обострились после теракта в городе Золинген 23 августа, когда гражданин Сирии убил ножом трёх человек и ранил ещё восемь.
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