https://ria.ru/20240909/gazprom-1971708004.html

В Молдавии допустили возврат к закупкам полного объема газа у "Газпрома"

В Молдавии допустили возврат к закупкам полного объема газа у "Газпрома" - РИА Новости, 09.09.2024

В Молдавии допустили возврат к закупкам полного объема газа у "Газпрома"

Молдавия может возобновить закупки газа у российского "Газпрома" в полном объеме, если предложенная цена окажется привлекательной, заявил глава минэнерго... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T22:19

2024-09-09T22:19

2024-09-09T22:19

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КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Молдавия может возобновить закупки газа у российского "Газпрома" в полном объеме, если предложенная цена окажется привлекательной, заявил глава минэнерго республики Виктор Парликов, выступая в эфире кишиневского телеканала ТВ-8. Соглашение с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа было достигнуто в октябре 2021 года при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Однако российская сторона неоднократно предупреждала о возможном полном прекращении поставок из-за задержек с заключением соглашения по урегулированию исторической задолженности компании. Главным переговорщиком со стороны Молдавии был действующий министр инфраструктуры Андрей Спыну. На данный момент контракт между "Молдовагаз" и "Газпромом" продолжает действовать, но объемы поставок ограничены до 5,7 миллиона кубометров, которые направляются в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть страны обеспечивает свои нужды за счет резервов и газа, приобретенного госкомпанией "Энергоком" на спотовом рынке. "Если цена у "Газпрома" будет ниже, чем у других поставщиков, то почему бы и нет. Однако окончательные решения о закупке в республике будут приниматься на основе экономической целесообразности и реальных объемов предложений", - заявил Парликов, отвечая на вопрос о возможных закупках газа у российского поставщика. Министр отметил, что до 2021 года "Молдовагаз" был единственным оператором по закупке газа, заключая контракт с "Газпромом". Однако в последние годы компания вынуждена адаптироваться к новым условиям, в том числе проводить ежемесячные тендеры на закупку газа. "Теперь "Молдовагаз" самостоятельно решает, когда и по каким ценам закупать газ, ориентируясь на рыночные условия и предложения от международных трейдеров", - добавил Парликов. Он подчеркнул, что либерализация газового рынка республики направлена на привлечение большего числа международных трейдеров и создание конкурентной среды. Однако пока что крупные игроки не проявляют активной заинтересованности, и "Молдовагаз" продолжает искать оптимальные решения для обеспечения бесперебойных поставок газа потребителям страны.

https://ria.ru/20240909/moldavija-1971704576.html

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экономика, цены на нефть, молдавия, газпром, молдовагаз