"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ на ГИС "Суджа" в объеме 41,9 миллиона кубометров
Трубопровод . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме: на 9 сентября – 41,9 миллиона кубометров, следует из сообщения официального представителя компании Сергея Куприянова.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 41,9 миллиона кубометров на 9 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам.
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С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, однако с 7 по 12 августа была немного ниже этой отметки. Сложившийся в текущем году максимум прокачки составляет 42,5 миллиона кубометров.
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
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