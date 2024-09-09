https://ria.ru/20240909/ganchev-1971662958.html
Ганчев заявил о продвижении ВС России вдоль Оскола в Харьковской области
Ганчев заявил о продвижении ВС России вдоль Оскола в Харьковской области - РИА Новости, 09.09.2024
Ганчев заявил о продвижении ВС России вдоль Оскола в Харьковской области
Российские войска продвигаются по левому берегу реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:27
2024-09-09T17:27
2024-09-09T18:18
специальная военная операция на украине
в мире
виталий ганчев
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971664411_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_65331b741697a0351e23adec76a06e70.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские войска продвигаются по левому берегу реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "Наши бойцы оттесняют противника все дальше, продвигаясь по левому берегу реки Оскол вглубь украинских позиций", — сказал он.Ганчев уточнил, что речь идет о Сватовско-Купянском направлении.Кроме того, на севере Харьковской области идут позиционные бои, продолжаются тяжелые сражения за освобождение Волчанска.В конце августа в Минобороны сообщили, что подразделения группировки "Запад" освободили Синьковку. Кроме того, сегодня военные улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику ВСУ в районе Петропавловки. Эти села находятся около реки Оскол.Российские военные планомерно оттесняют украинскую армию на востоке Харьковской области, постепенно ограничивая плацдарм ВСУ на левом берегу Оскола.
https://ria.ru/20240909/memrik-1971581325.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971664411_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_9f744a6de7ea3fccbd3a8a7cff938099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виталий ганчев, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Ганчев, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Ганчев заявил о продвижении ВС России вдоль Оскола в Харьковской области
Ганчев: ВС России оттесняют ВСУ, продвигаясь по левому берегу Оскола