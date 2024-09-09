https://ria.ru/20240909/ganchev-1971662958.html

Ганчев заявил о продвижении ВС России вдоль Оскола в Харьковской области

Ганчев заявил о продвижении ВС России вдоль Оскола в Харьковской области - РИА Новости, 09.09.2024

Ганчев заявил о продвижении ВС России вдоль Оскола в Харьковской области

Российские войска продвигаются по левому берегу реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:27

2024-09-09T17:27

2024-09-09T18:18

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские войска продвигаются по левому берегу реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "Наши бойцы оттесняют противника все дальше, продвигаясь по левому берегу реки Оскол вглубь украинских позиций", — сказал он.Ганчев уточнил, что речь идет о Сватовско-Купянском направлении.Кроме того, на севере Харьковской области идут позиционные бои, продолжаются тяжелые сражения за освобождение Волчанска.В конце августа в Минобороны сообщили, что подразделения группировки "Запад" освободили Синьковку. Кроме того, сегодня военные улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику ВСУ в районе Петропавловки. Эти села находятся около реки Оскол.Российские военные планомерно оттесняют украинскую армию на востоке Харьковской области, постепенно ограничивая плацдарм ВСУ на левом берегу Оскола.

https://ria.ru/20240909/memrik-1971581325.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, виталий ганчев, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины