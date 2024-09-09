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Ганчев заявил о продвижении ВС России вдоль Оскола в Харьковской области - РИА Новости, 09.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 09.09.2024 (обновлено: 18:18 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/ganchev-1971662958.html
Ганчев заявил о продвижении ВС России вдоль Оскола в Харьковской области
Ганчев заявил о продвижении ВС России вдоль Оскола в Харьковской области - РИА Новости, 09.09.2024
Ганчев заявил о продвижении ВС России вдоль Оскола в Харьковской области
Российские войска продвигаются по левому берегу реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:27
2024-09-09T18:18
специальная военная операция на украине
в мире
виталий ганчев
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские войска продвигаются по левому берегу реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. &quot;Наши бойцы оттесняют противника все дальше, продвигаясь по левому берегу реки Оскол вглубь украинских позиций&quot;, — сказал он.Ганчев уточнил, что речь идет о Сватовско-Купянском направлении.Кроме того, на севере Харьковской области идут позиционные бои, продолжаются тяжелые сражения за освобождение Волчанска.В конце августа в Минобороны сообщили, что подразделения группировки "Запад" освободили Синьковку. Кроме того, сегодня военные улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику ВСУ в районе Петропавловки. Эти села находятся около реки Оскол.Российские военные планомерно оттесняют украинскую армию на востоке Харьковской области, постепенно ограничивая плацдарм ВСУ на левом берегу Оскола.
https://ria.ru/20240909/memrik-1971581325.html
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в мире, виталий ганчев, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Ганчев, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Ганчев заявил о продвижении ВС России вдоль Оскола в Харьковской области

Ганчев: ВС России оттесняют ВСУ, продвигаясь по левому берегу Оскола

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские войска продвигаются по левому берегу реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«

"Наши бойцы оттесняют противника все дальше, продвигаясь по левому берегу реки Оскол вглубь украинских позиций", — сказал он.

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
ВС России освободили населенный пункт Мемрик в ДНР
Вчера, 12:46
Ганчев уточнил, что речь идет о Сватовско-Купянском направлении.
Кроме того, на севере Харьковской области идут позиционные бои, продолжаются тяжелые сражения за освобождение Волчанска.
В конце августа в Минобороны сообщили, что подразделения группировки "Запад" освободили Синьковку. Кроме того, сегодня военные улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику ВСУ в районе Петропавловки. Эти села находятся около реки Оскол.
Российские военные планомерно оттесняют украинскую армию на востоке Харьковской области, постепенно ограничивая плацдарм ВСУ на левом берегу Оскола.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий ГанчевХарьковская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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