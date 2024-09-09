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Филимонов побеждает на выборах главы Вологодской области с 62,30% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
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03:11 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/filimonov-1971502729.html
Филимонов побеждает на выборах главы Вологодской области с 62,30% голосов
Филимонов побеждает на выборах главы Вологодской области с 62,30% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
Филимонов побеждает на выборах главы Вологодской области с 62,30% голосов
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,30% голосов избирателей, свидетельствуют данные РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T03:11
2024-09-09T03:11
вологодская область
георгий филимонов
цик рф
единая россия
кпрф
выборы в россии — 2024
александр морозов
политика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,30% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает Александр Морозов (КПРФ) с 19,33% голосов, третьим идет Антон Гримов (ЛДПР) с 8,28%, четвертым – Денис Хрипель ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,42%. На пятой строчке - Игорь Катухин (Партия пенсионеров) с результатом 4,02% голосов.
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вологодская область, георгий филимонов, цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024, александр морозов, политика
Вологодская область, Георгий Филимонов, ЦИК РФ, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024, Александр Морозов, Политика
Филимонов побеждает на выборах главы Вологодской области с 62,30% голосов

Врио главы Вологодской области Филимонов победил на выборах в регионе с 62,30%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,30% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает Александр Морозов (КПРФ) с 19,33% голосов, третьим идет Антон Гримов (ЛДПР) с 8,28%, четвертым – Денис Хрипель ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,42%.
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Федорищев побеждает на выборах главы Самарской области с 79,56% голосов
02:57
На пятой строчке - Игорь Катухин (Партия пенсионеров) с результатом 4,02% голосов.
 
Вологодская областьГеоргий ФилимоновЦИК РФЕдиная РоссияКПРФВыборы в России — 2024Александр МорозовПолитика
 
 
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