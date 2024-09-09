https://ria.ru/20240909/filimonov-1971502729.html

Филимонов побеждает на выборах главы Вологодской области с 62,30% голосов

Филимонов побеждает на выборах главы Вологодской области с 62,30% голосов - РИА Новости, 09.09.2024

Филимонов побеждает на выборах главы Вологодской области с 62,30% голосов

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,30% голосов избирателей, свидетельствуют данные РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T03:11

2024-09-09T03:11

2024-09-09T03:11

вологодская область

георгий филимонов

цик рф

единая россия

кпрф

выборы в россии — 2024

александр морозов

политика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,30% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает Александр Морозов (КПРФ) с 19,33% голосов, третьим идет Антон Гримов (ЛДПР) с 8,28%, четвертым – Денис Хрипель ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,42%. На пятой строчке - Игорь Катухин (Партия пенсионеров) с результатом 4,02% голосов.

https://ria.ru/20240909/fedorischev-1971501702.html

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вологодская область, георгий филимонов, цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024, александр морозов, политика