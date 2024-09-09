https://ria.ru/20240909/filimonov-1971106579.html
Биография Георгия Филимонова
Биография Георгия Филимонова - РИА Новости, 09.09.2024
Биография Георгия Филимонова
Георгий Юрьевич Филимонов родился 23 февраля 1980 года в Томске. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T03:21
2024-09-09T03:21
2024-09-09T03:23
справки
георгий филимонов
томск
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Георгий Юрьевич Филимонов родился 23 февраля 1980 года в Томске.В 2003 году окончил факультет гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (РУДН) по специальности "международные отношения". Доктор политических наук (2013). С января 2005 по октябрь 2009 года занимал должности консультанта, затем советника в управлении по внешней политике Администрации президента РФ.С января 2005 по декабрь 2006 года – на организационной и координационной работе в секретариате оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в "Группе восьми" в 2006 году.С 2009 по 2014 год – заместитель генерального директора ЗАО "Согласие" по внешнеэкономическому сотрудничеству.В 2009 году Филимонов стал доцентом кафедры теории и истории международных отношений РУДН, в январе 2011 года – заместителем заведующего кафедрой, в 2014 году – профессором кафедры теории и истории международных отношений.С января 2014 года по май 2017 года был директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.С 2017 по 2021 год – референт Управления президента РФ по внутренней политике.С ноября 2021 года являлся заместителем председателя правительства Московской области. Курировал вопросы сельского и лесного хозяйства.31 октября 2023 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области. 4 июня 2024 года Георгий Филимонов был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах главы Вологодской области.Действительный государственный советник РФ 3 класса.Член президиума вологодского регионального политического совета партии "Единая Россия". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.Удостоен благодарности президента России (2006).Автор статей и монографии по вопросам внешней политики США, автор научных статей о государственных переворотах, информационных войнах, внутренней и внешней политике России.Филимонов является заслуженным мастером спорта России, неоднократным чемпионом мира по кикбоксингу (WAKO), неоднократным чемпионом России и победителем международных турниров по ушу.Владеет английским, французским, испанским и итальянским языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
томск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, георгий филимонов, томск
Справки, Георгий Филимонов, Томск
Георгий Юрьевич Филимонов родился 23 февраля 1980 года в Томске
.
В 2003 году окончил факультет
гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (РУДН) по специальности "международные отношения". Доктор политических наук (2013
).
С января 2005 по октябрь 2009 года занимал должности
консультанта, затем советника в управлении по внешней политике Администрации президента РФ.
С января 2005 по декабрь 2006 года – на организационной и координационной работе в секретариате оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в "Группе восьми" в 2006 году.
С 2009 по 2014 год – заместитель генерального директора ЗАО "Согласие" по внешнеэкономическому сотрудничеству.
В 2009 году Филимонов стал доцентом кафедры теории и истории международных отношений РУДН, в январе 2011 года – заместителем заведующего кафедрой, в 2014 году – профессором кафедры теории и истории международных отношений.
С января 2014 года по май 2017 года был директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.
С 2017 по 2021 год – референт Управления президента РФ по внутренней политике.
С ноября 2021 года являлся заместителем председателя правительства Московской области. Курировал вопросы сельского и лесного хозяйства.
31 октября 2023 года назначен
временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области.
4 июня 2024 года Георгий Филимонов был выдвинут кандидатом
от партии "Единая Россия" на выборах главы Вологодской области.
Действительный государственный советник РФ 3 класса.
Член президиума
вологодского регионального политического совета партии "Единая Россия".
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Удостоен благодарности президента России (2006).
Автор статей и монографии по вопросам внешней политики США, автор научных статей о государственных переворотах, информационных войнах, внутренней и внешней политике России.
Филимонов является заслуженным мастером спорта России, неоднократным чемпионом мира по кикбоксингу (WAKO), неоднократным чемпионом России и победителем международных турниров по ушу.
Владеет английским, французским, испанским и итальянским языками.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников