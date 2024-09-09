https://ria.ru/20240909/fedorischev-1971501702.html
Федорищев побеждает на выборах главы Самарской области с 79,56% голосов
Федорищев побеждает на выборах главы Самарской области с 79,56% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
Федорищев побеждает на выборах главы Самарской области с 79,56% голосов
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 79,56% голосов избирателей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T02:57
2024-09-09T02:57
2024-09-09T03:00
самарская область
цик рф
выборы в россии — 2024
политика
вячеслав федорищев
алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)
единая россия
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953505503_0:220:2560:1660_1920x0_80_0_0_2909233449fb7bc946f4f3b962afc50a.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 79,56% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает Алексей Лескин (КПРФ) с 6,93% голосов, третьей стала Наталья Бисярина (ЛДПР) с 5,98%. На четвертой строке Михаил Маряхин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,68% голосов, на пятой - Владимир Плякин ("Новые люди") с 2,23%. Шестое место у Степана Соловьева ("Зеленая альтернатива"), набравшего 1,26% голосов.
https://ria.ru/20240909/sevastopol-1971501586.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953505503_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_4e7218e7728b1d67efa66e9010459871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, цик рф, выборы в россии — 2024, политика, вячеслав федорищев, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), единая россия, кпрф
Самарская область, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024, Политика, Вячеслав Федорищев, Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска), Единая Россия, КПРФ
Федорищев побеждает на выборах главы Самарской области с 79,56% голосов
Врио главы Самарской области Федорищев победил на выборах в регионе с 79,56%