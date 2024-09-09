https://ria.ru/20240909/fedorischev-1971501702.html

Федорищев побеждает на выборах главы Самарской области с 79,56% голосов

Федорищев побеждает на выборах главы Самарской области с 79,56% голосов - РИА Новости, 09.09.2024

Федорищев побеждает на выборах главы Самарской области с 79,56% голосов

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 79,56% голосов избирателей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T02:57

2024-09-09T02:57

2024-09-09T03:00

самарская область

цик рф

выборы в россии — 2024

политика

вячеслав федорищев

алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)

единая россия

кпрф

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 79,56% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает Алексей Лескин (КПРФ) с 6,93% голосов, третьей стала Наталья Бисярина (ЛДПР) с 5,98%. На четвертой строке Михаил Маряхин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,68% голосов, на пятой - Владимир Плякин ("Новые люди") с 2,23%. Шестое место у Степана Соловьева ("Зеленая альтернатива"), набравшего 1,26% голосов.

https://ria.ru/20240909/sevastopol-1971501586.html

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самарская область, цик рф, выборы в россии — 2024, политика, вячеслав федорищев, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), единая россия, кпрф