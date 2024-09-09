https://ria.ru/20240909/evrosoyuz-1971575946.html

Доклад: ЕС не сможет преодолеть зависимость от третьих стран

Доклад: ЕС не сможет преодолеть зависимость от третьих стран - РИА Новости, 09.09.2024

Доклад: ЕС не сможет преодолеть зависимость от третьих стран

Евросоюз импортирует из третьих стран порядка 40% критически важных сырьевых материалов и технологий, и такую зависимость в ближайшем будущем сообществу... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:27

2024-09-09T12:27

2024-09-09T12:30

экономика

цены на нефть

италия

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Евросоюз импортирует из третьих стран порядка 40% критически важных сырьевых материалов и технологий, и такую зависимость в ближайшем будущем сообществу преодолеть не удастся, говорится в докладе, посвященном конкурентоспособности ЕС, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. "Европа имеет обширные внешние зависимости, включая области критически важных сырьевых ресурсов и передовых технологий… Около 40% импорта в ЕС поступает от небольшого числа поставщиков, и его трудно заменить. Порядка половины этого импорта поступает из стран, с которыми Европа не имеет стратегических связей", - указывается в докладе. Там также подчеркивается, что в среднесрочной перспективе такую сверхзависимость ЕС преодолеть, скорее всего, не получится.

https://ria.ru/20240909/ssha-1971574087.html

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экономика, цены на нефть, италия, европа, марио драги, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк