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Доклад: ЕС не сможет преодолеть зависимость от третьих стран - РИА Новости, 09.09.2024
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12:27 09.09.2024 (обновлено: 12:30 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/evrosoyuz-1971575946.html
Доклад: ЕС не сможет преодолеть зависимость от третьих стран
Доклад: ЕС не сможет преодолеть зависимость от третьих стран - РИА Новости, 09.09.2024
Доклад: ЕС не сможет преодолеть зависимость от третьих стран
Евросоюз импортирует из третьих стран порядка 40% критически важных сырьевых материалов и технологий, и такую зависимость в ближайшем будущем сообществу... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:27
2024-09-09T12:30
экономика
цены на нефть
италия
европа
марио драги
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Евросоюз импортирует из третьих стран порядка 40% критически важных сырьевых материалов и технологий, и такую зависимость в ближайшем будущем сообществу преодолеть не удастся, говорится в докладе, посвященном конкурентоспособности ЕС, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. "Европа имеет обширные внешние зависимости, включая области критически важных сырьевых ресурсов и передовых технологий… Около 40% импорта в ЕС поступает от небольшого числа поставщиков, и его трудно заменить. Порядка половины этого импорта поступает из стран, с которыми Европа не имеет стратегических связей", - указывается в докладе. Там также подчеркивается, что в среднесрочной перспективе такую сверхзависимость ЕС преодолеть, скорее всего, не получится.
https://ria.ru/20240909/ssha-1971574087.html
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экономика, цены на нефть, италия, европа, марио драги, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк
Экономика, Цены на нефть, Италия, Европа, Марио Драги, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский центральный банк
Доклад: ЕС не сможет преодолеть зависимость от третьих стран

Драги: ЕС в ближайшее время не сможет преодолеть зависимость от третьих стран

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Евросоюз импортирует из третьих стран порядка 40% критически важных сырьевых материалов и технологий, и такую зависимость в ближайшем будущем сообществу преодолеть не удастся, говорится в докладе, посвященном конкурентоспособности ЕС, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги.
"Европа имеет обширные внешние зависимости, включая области критически важных сырьевых ресурсов и передовых технологий… Около 40% импорта в ЕС поступает от небольшого числа поставщиков, и его трудно заменить. Порядка половины этого импорта поступает из стран, с которыми Европа не имеет стратегических связей", - указывается в докладе.
Там также подчеркивается, что в среднесрочной перспективе такую сверхзависимость ЕС преодолеть, скорее всего, не получится.
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ЭкономикаЦены на нефтьИталияЕвропаМарио ДрагиЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский центральный банк
 
 
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