https://ria.ru/20240909/evrosoyuz-1971574345.html

ЕС может прекратить существование, предупредил экс-глава ЕЦБ

ЕС может прекратить существование, предупредил экс-глава ЕЦБ - РИА Новости, 09.09.2024

ЕС может прекратить существование, предупредил экс-глава ЕЦБ

Европейский союз может потерять смысл своего существования, говорится в докладе, посвященном конкурентоспособности ЕС, который подготовил для Еврокомиссии... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:20

2024-09-09T12:20

2024-09-09T14:35

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европейский центральный банк

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Европейский союз может потерять смысл своего существования, говорится в докладе, посвященном конкурентоспособности ЕС, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги."Если Европа не сможет стать более производительной, нам придется выбирать: мы не сможем сразу быть лидером в новых технологиях, маяком климатического перехода и независимым игроком на мировой арене. Мы не сможем финансировать нашу социальную модель. Нам придется сократить некоторые, если не все, наши амбиции. Это экзистенциальный вызов. <…> Если Европа перестанет предоставлять основные ценности (процветание, равенство, свободу, мир, демократию в устойчивой среде) и гарантии населению, <…> она потеряет смысл своего существования", — указано в документе.Драги отметил, что в Европе с начала века замедляется экономический рост, снижается производительность, по разным показателям между США и ЕС растет разрыв в ВВП и доходах населения. Он объяснил, что Евросоюз выигрывал от благоприятной глобальной среды, а зонтик безопасности Штатов освобождал оборонные бюджеты для расходов на другие приоритеты. "В мире стабильной геополитики у нас не было причин беспокоиться о растущей зависимости от стран, которые, как мы ожидали, останутся нашими партнерами", — отмечается в докладе.Там констатировали, что потрясения последних лет, конкуренция с Китаем, смещение интересов США привели к проблемам в европейской экономике. Кроме того, ЕС "внезапно потерял" своего самого важного поставщика энергии — Россию. Также Европа в значительной степени упустила цифровую революцию и принесенный ей рост производительности.При этом Драги отметил, что ЕС вступает в новый период своей истории, в котором экономический рост не будет поддерживаться ростом населения."К 2040 году, по прогнозам, рабочая сила будет сокращаться почти на два миллиона работников в год, придется больше полагаться на производительность", — пояснил он.Также экс-глава ЕЦБ отметил, что Евросоюз импортирует из третьих стран около 40 процентов критически важных сырьевых материалов и технологий и такую зависимость в среднесрочной перспективе преодолеть не удастся. Причем около половины этих поставок идет из стран, с которыми Европа не имеет стратегических связей.Рассматривая вопросы оборонной сферы, Драги отметил, что усиливающийся интерес США к Тихоокеанскому региону и его конкуренция с Китаем существенно снижает готовность Вашингтона и далее выступать в качестве "зонтика безопасности" для Европы. В свою очередь, сам ЕС пока не готов многократно наращивать инвестиции в собственную оборону и даже достичь обещанных НАТО оборонных расходов в два процента ВВП.Он указал, что члены сообщества в период с середины 2022-го по середину 2023 года совершили около 78 процентов закупок в области обороны в третьих странах, 63 процента из которых в США.Драги также отметил проблемы в энергетической сфере. Так, цены на газ в Евросоюзе в четыре-пять раз выше, чем в Штатах, электричество — в два-три раза.В числе мер повышения конкурентоспособности ЕС Драги предложил "кардинально переориентировать свои коллективные усилия на сокращение инновационного разрыва с США и Китаем, особенно в передовых технологиях", а также пересмотреть и скорректировать планы по "зеленому переходу".

https://ria.ru/20240909/evropa-1971515336.html

https://ria.ru/20240903/germaniya-1970085458.html

https://ria.ru/20240801/ukraina-1963170852.html

https://radiosputnik.ru/20240904/smi-1970619062.html

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евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк, марио драги, сша, китай, европа