https://ria.ru/20240909/evroparlament-1971543508.html

Экс-депутату Европарламента грозит 15 лет тюрьмы за мошенничество

Экс-депутату Европарламента грозит 15 лет тюрьмы за мошенничество - РИА Новости, 09.09.2024

Экс-депутату Европарламента грозит 15 лет тюрьмы за мошенничество

Бывшему депутату Европейского парламента от Польши Рышарду Чарнецкому грозит до 15 лет лишения свободы за мошенничество с компенсациями стоимости проезда,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:39

2024-09-09T10:39

2024-09-09T10:39

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авто

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рышард чарнецкий

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ВАРШАВА, 9 сен - РИА Новости. Бывшему депутату Европейского парламента от Польши Рышарду Чарнецкому грозит до 15 лет лишения свободы за мошенничество с компенсациями стоимости проезда, сообщает Газета Wyborcza. Было установлено, что политик, будучи евродепутатом в 2009-2013 годах, получил компенсации за поездки автомобилем на расстояние "в общей сложности 222966 километров, что эквивалентно 5,56 раз проехать вокруг Земли", - говорится в сообщении. Отмечается, что Чарнецкий фальсифицировал запросы о возмещении расходов на поездки, используя данные 18 транспортных средств, в том числе тех, которые никогда не существовали. "Для расчетов он использовал 18 различных транспортных средств, в том числе списанный Fiat Punto Cabrio и китайские мопеды. Расследование показало, что некоторые из этих автомобилей никогда не существовали", - говорится в сообщении. Wyborcza сообщает, что в период с 2009 по 2013 год Чарнецкий заявил в общей сложности 243 поездки, из которых 203 были связаны с маршрутом Варшава-Ясло. "Рышард Чарнецкий выбрал Ясло, один из самых дальних городов на юге Польши, чтобы иметь возможность оплачивать более длинные маршруты и получать больше возмещений за проезд", - говорится в сообщении. "Первоначально политик возложил вину на своих помощников, однако показания свидетелей, включая его водителя, указывают на его личную ответственность", - утверждает Wyborcza. По данным издания, ему уже предъявили обвинение в мошенничестве на 203 тысячи евро.

https://ria.ru/20240614/deputat-1952962005.html

https://ria.ru/20240701/smi-1956699520.html

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в мире, авто, польша, рышард чарнецкий