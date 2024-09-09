Рейтинг@Mail.ru
ЕК предупредит Словакию о возможном введении санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 09.09.2024 (обновлено: 17:46 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/evrokomissiya-1971667822.html
ЕК предупредит Словакию о возможном введении санкций, пишут СМИ
ЕК предупредит Словакию о возможном введении санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 09.09.2024
ЕК предупредит Словакию о возможном введении санкций, пишут СМИ
Еврокомиссия в письме предупредит Словакию о возможном введении санкций, в результате которых Братислава может лишиться части средств из фондов Евросоюза,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:45
2024-09-09T17:46
в мире
словакия
братислава
брюссель
роберт фицо
зузана чапутова
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915392187_588:0:2804:1246_1920x0_80_0_0_8e44123f88174f63c4ac4b146017116a.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в письме предупредит Словакию о возможном введении санкций, в результате которых Братислава может лишиться части средств из фондов Евросоюза, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источник. "Европейская Комиссия изучает возможность введения санкций в отношении словацкого правительства премьер-министра Роберта Фицо за отступление от (принципа) верховенства закона - шаг, который может лишить центрально-европейскую страну части из (средств) фондов ЕС... Исполнительная власть ЕС готовит письмо, которое предупредит Братиславу, что она столкнется с наказанием, если не изменит свою политику", - пишет издание со ссылкой на официальное лицо. Газета указывает на то, что Брюссель обеспокоен "увеличивающимся ограничением независимости судебной власти" - речь в том числе идет о ликвидации специальной прокуратуры, которая занималась расследованием резонансных дел. Издание отмечает, что ЕС может удержать выделение части средств из более чем 12,8 миллиарда евро, отведенных в бюджете фонда солидарности ЕС на Словакию, если существует риск их нецелевого использования. В начале февраля парламент Словакии поддержал реформу уголовного законодательства, предложенную правительством Роберта Фицо, против которой в республике с конца 2023 года периодически проводились многочисленные акции протеста. Новеллы предусматривали смягчение наказания за некоторые экономические, коррупционные и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Оппозиция заявляла, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел, а предлагаемое смягчение наказаний за преступления превратит Словакию в "Эльдорадо для преступников". Президент Словакии Зузана Чапутова, которая также была не согласна предложенной реформой, подписала законопроект, но направила его в Конституционный суд для проверки. Конституционный суд после анализа приостановил часть норм уголовной реформы, но не стал препятствовать закрытию офиса специальной прокуратуры, ликвидация этого подразделения должна была произойти к 20 марта. Премьер Словакии Фицо неоднократно заявлял, что специальная прокуратура в республике должна быть закрыта. Это ведомство, по словам Фицо, не раз нарушало права человека в ходе расследований, а простой смены ее руководителя было бы недостаточно. Он также говорил, что "злу в лице Даниэля Липшица (главы специальной прокуратуры - ред.) необходимо положить конец". По мнению Фицо, Липшиц руководствуется политическими мотивами в своей деятельности. Офис специальной прокуратуры в Словакии, закрытия которого удалось добиться правительству Фицо, занимался делами, связанными с организованной преступностью, коррупцией, превышением должностных полномочий, терроризмом и экстремизмом. Европейская комиссия просила правительство Словакии не торопиться с закрытием этого подразделения. Посольство США в Словакии также заявляло о том, что Штаты согласны с Европейской комиссией и считают, что такие масштабные изменения требуют тщательного анализа.
https://ria.ru/20240907/premer-1971283722.html
https://ria.ru/20240412/sanktsii-1939584844.html
словакия
братислава
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915392187_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_c93fbb45e04f4ef47e103e2696e7284d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, братислава, брюссель, роберт фицо, зузана чапутова, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Словакия, Братислава, Брюссель, Роберт Фицо, Зузана Чапутова, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК предупредит Словакию о возможном введении санкций, пишут СМИ

FT: ЕК предупредит Словакию о возможном введении санкций против страны

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в письме предупредит Словакию о возможном введении санкций, в результате которых Братислава может лишиться части средств из фондов Евросоюза, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источник.
"Европейская Комиссия изучает возможность введения санкций в отношении словацкого правительства премьер-министра Роберта Фицо за отступление от (принципа) верховенства закона - шаг, который может лишить центрально-европейскую страну части из (средств) фондов ЕС... Исполнительная власть ЕС готовит письмо, которое предупредит Братиславу, что она столкнется с наказанием, если не изменит свою политику", - пишет издание со ссылкой на официальное лицо.
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
В Словакии заявили, что ЕК не помогает в решении проблем с транзитом газа
7 сентября, 15:18
Газета указывает на то, что Брюссель обеспокоен "увеличивающимся ограничением независимости судебной власти" - речь в том числе идет о ликвидации специальной прокуратуры, которая занималась расследованием резонансных дел. Издание отмечает, что ЕС может удержать выделение части средств из более чем 12,8 миллиарда евро, отведенных в бюджете фонда солидарности ЕС на Словакию, если существует риск их нецелевого использования.
В начале февраля парламент Словакии поддержал реформу уголовного законодательства, предложенную правительством Роберта Фицо, против которой в республике с конца 2023 года периодически проводились многочисленные акции протеста. Новеллы предусматривали смягчение наказания за некоторые экономические, коррупционные и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Оппозиция заявляла, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел, а предлагаемое смягчение наказаний за преступления превратит Словакию в "Эльдорадо для преступников".
Президент Словакии Зузана Чапутова, которая также была не согласна предложенной реформой, подписала законопроект, но направила его в Конституционный суд для проверки. Конституционный суд после анализа приостановил часть норм уголовной реформы, но не стал препятствовать закрытию офиса специальной прокуратуры, ликвидация этого подразделения должна была произойти к 20 марта.
Премьер Словакии Фицо неоднократно заявлял, что специальная прокуратура в республике должна быть закрыта. Это ведомство, по словам Фицо, не раз нарушало права человека в ходе расследований, а простой смены ее руководителя было бы недостаточно. Он также говорил, что "злу в лице Даниэля Липшица (главы специальной прокуратуры - ред.) необходимо положить конец". По мнению Фицо, Липшиц руководствуется политическими мотивами в своей деятельности.
Офис специальной прокуратуры в Словакии, закрытия которого удалось добиться правительству Фицо, занимался делами, связанными с организованной преступностью, коррупцией, превышением должностных полномочий, терроризмом и экстремизмом. Европейская комиссия просила правительство Словакии не торопиться с закрытием этого подразделения. Посольство США в Словакии также заявляло о том, что Штаты согласны с Европейской комиссией и считают, что такие масштабные изменения требуют тщательного анализа.
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Совет ЕС утвердил директиву о наказании за попытки обхода санкций
12 апреля, 12:55
 
В миреСловакияБратиславаБрюссельРоберт ФицоЗузана ЧапутоваЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала