https://ria.ru/20240909/evrokomissiya-1971667822.html

ЕК предупредит Словакию о возможном введении санкций, пишут СМИ

ЕК предупредит Словакию о возможном введении санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 09.09.2024

ЕК предупредит Словакию о возможном введении санкций, пишут СМИ

Еврокомиссия в письме предупредит Словакию о возможном введении санкций, в результате которых Братислава может лишиться части средств из фондов Евросоюза,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:45

2024-09-09T17:45

2024-09-09T17:46

в мире

словакия

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евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в письме предупредит Словакию о возможном введении санкций, в результате которых Братислава может лишиться части средств из фондов Евросоюза, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источник. "Европейская Комиссия изучает возможность введения санкций в отношении словацкого правительства премьер-министра Роберта Фицо за отступление от (принципа) верховенства закона - шаг, который может лишить центрально-европейскую страну части из (средств) фондов ЕС... Исполнительная власть ЕС готовит письмо, которое предупредит Братиславу, что она столкнется с наказанием, если не изменит свою политику", - пишет издание со ссылкой на официальное лицо. Газета указывает на то, что Брюссель обеспокоен "увеличивающимся ограничением независимости судебной власти" - речь в том числе идет о ликвидации специальной прокуратуры, которая занималась расследованием резонансных дел. Издание отмечает, что ЕС может удержать выделение части средств из более чем 12,8 миллиарда евро, отведенных в бюджете фонда солидарности ЕС на Словакию, если существует риск их нецелевого использования. В начале февраля парламент Словакии поддержал реформу уголовного законодательства, предложенную правительством Роберта Фицо, против которой в республике с конца 2023 года периодически проводились многочисленные акции протеста. Новеллы предусматривали смягчение наказания за некоторые экономические, коррупционные и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Оппозиция заявляла, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел, а предлагаемое смягчение наказаний за преступления превратит Словакию в "Эльдорадо для преступников". Президент Словакии Зузана Чапутова, которая также была не согласна предложенной реформой, подписала законопроект, но направила его в Конституционный суд для проверки. Конституционный суд после анализа приостановил часть норм уголовной реформы, но не стал препятствовать закрытию офиса специальной прокуратуры, ликвидация этого подразделения должна была произойти к 20 марта. Премьер Словакии Фицо неоднократно заявлял, что специальная прокуратура в республике должна быть закрыта. Это ведомство, по словам Фицо, не раз нарушало права человека в ходе расследований, а простой смены ее руководителя было бы недостаточно. Он также говорил, что "злу в лице Даниэля Липшица (главы специальной прокуратуры - ред.) необходимо положить конец". По мнению Фицо, Липшиц руководствуется политическими мотивами в своей деятельности. Офис специальной прокуратуры в Словакии, закрытия которого удалось добиться правительству Фицо, занимался делами, связанными с организованной преступностью, коррупцией, превышением должностных полномочий, терроризмом и экстремизмом. Европейская комиссия просила правительство Словакии не торопиться с закрытием этого подразделения. Посольство США в Словакии также заявляло о том, что Штаты согласны с Европейской комиссией и считают, что такие масштабные изменения требуют тщательного анализа.

https://ria.ru/20240907/premer-1971283722.html

https://ria.ru/20240412/sanktsii-1939584844.html

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в мире, словакия, братислава, брюссель, роберт фицо, зузана чапутова, евросоюз, еврокомиссия