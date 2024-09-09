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В Европе признали печальные последствия отказа от энергоносителей из России - РИА Новости, 09.09.2024
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12:18 09.09.2024 (обновлено: 15:02 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/es-1971573971.html
В Европе признали печальные последствия отказа от энергоносителей из России
В Европе признали печальные последствия отказа от энергоносителей из России - РИА Новости, 09.09.2024
В Европе признали печальные последствия отказа от энергоносителей из России
ЕС растерял экономические преимущества из-за отказа от энергоносителей из России, потери интереса со стороны США и конкуренции с КНР, говорится в докладе,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:18
2024-09-09T15:02
россия
сша
китай
евросоюз
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. ЕС растерял экономические преимущества из-за отказа от энергоносителей из России, потери интереса со стороны США и конкуренции с КНР, говорится в докладе, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги."Европа внезапно потеряла своего самого важного поставщика энергии - Россию… Европа в значительной степени упустила цифровую революцию и принесенный ей рост производительности", - указал автор доклада.
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россия, сша, китай, евросоюз, экономика
Россия, США, Китай, Евросоюз, Экономика
В Европе признали печальные последствия отказа от энергоносителей из России

Доклад Драги: ЕС растерял преимущества из-за отказа от энергоносителей из России

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. ЕС растерял экономические преимущества из-за отказа от энергоносителей из России, потери интереса со стороны США и конкуренции с КНР, говорится в докладе, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги.
"Европа внезапно потеряла своего самого важного поставщика энергии - Россию… Европа в значительной степени упустила цифровую революцию и принесенный ей рост производительности", - указал автор доклада.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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