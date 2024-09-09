https://ria.ru/20240909/es-1971573971.html

В Европе признали печальные последствия отказа от энергоносителей из России

В Европе признали печальные последствия отказа от энергоносителей из России - РИА Новости, 09.09.2024

В Европе признали печальные последствия отказа от энергоносителей из России

ЕС растерял экономические преимущества из-за отказа от энергоносителей из России, потери интереса со стороны США и конкуренции с КНР, говорится в докладе,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:18

2024-09-09T12:18

2024-09-09T15:02

россия

сша

китай

евросоюз

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. ЕС растерял экономические преимущества из-за отказа от энергоносителей из России, потери интереса со стороны США и конкуренции с КНР, говорится в докладе, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги."Европа внезапно потеряла своего самого важного поставщика энергии - Россию… Европа в значительной степени упустила цифровую революцию и принесенный ей рост производительности", - указал автор доклада.

https://ria.ru/20240909/evrosoyuz-1971575946.html

россия

сша

китай

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, китай, евросоюз, экономика