https://ria.ru/20240909/er-1971558979.html

ЕР побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы

ЕР побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы - РИА Новости, 09.09.2024

ЕР побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы

"Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы с 58,71% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:23

2024-09-09T11:23

2024-09-09T11:35

политика

единая россия

тульская областная дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы с 58,71% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает КПРФ с результатом 13,2% голосов, третье – ЛДПР с 9,74% поддержки избирателей. "Справедливая Россия – За правду" набрала в Тульской области 7,57% голов, "Партия пенсионеров" – 4,45%, "Новые люди" – 4,16%.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, единая россия, тульская областная дума , выборы в россии — 2024