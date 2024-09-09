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ЕР побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы
ЕР побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы - РИА Новости, 09.09.2024
ЕР побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы
"Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы с 58,71% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:23
2024-09-09T11:23
2024-09-09T11:35
политика
единая россия
тульская областная дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы с 58,71% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает КПРФ с результатом 13,2% голосов, третье – ЛДПР с 9,74% поддержки избирателей. "Справедливая Россия – За правду" набрала в Тульской области 7,57% голов, "Партия пенсионеров" – 4,45%, "Новые люди" – 4,16%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, тульская областная дума , выборы в россии — 2024
Политика, Единая Россия, Тульская областная Дума , Выборы в России — 2024
ЕР побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы
ЕР побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы с 58,71 процента