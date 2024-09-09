Рейтинг@Mail.ru
ЕР побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 09.09.2024 (обновлено: 11:35 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/er-1971558979.html
ЕР побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы
ЕР побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы - РИА Новости, 09.09.2024
ЕР побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы
"Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы с 58,71% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:23
2024-09-09T11:35
политика
единая россия
тульская областная дума
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971236462_0:213:1280:933_1920x0_80_0_0_0c4b56a08b0714a4e81786263f6fabf9.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы с 58,71% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает КПРФ с результатом 13,2% голосов, третье – ЛДПР с 9,74% поддержки избирателей. "Справедливая Россия – За правду" набрала в Тульской области 7,57% голов, "Партия пенсионеров" – 4,45%, "Новые люди" – 4,16%.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971236462_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0e0d2ad144e3b4d40145be26f0d95380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, единая россия, тульская областная дума , выборы в россии — 2024
Политика, Единая Россия, Тульская областная Дума , Выборы в России — 2024
ЕР побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы

ЕР побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы с 58,71 процента

© Фото : Тула_избирком/TelegramГолосование на выборах в Тульской области
Голосование на выборах в Тульской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Тула_избирком/Telegram
Голосование на выборах в Тульской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Тульской областной думы с 58,71% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает КПРФ с результатом 13,2% голосов, третье – ЛДПР с 9,74% поддержки избирателей. "Справедливая Россия – За правду" набрала в Тульской области 7,57% голов, "Партия пенсионеров" – 4,45%, "Новые люди" – 4,16%.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
ПолитикаЕдиная РоссияТульская областная ДумаВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала