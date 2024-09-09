https://ria.ru/20240909/er-1971536599.html

Состав депутатов от "Единой России" обновлен на 87 процентов

Состав депутатов от "Единой России" обновлен на 87 процентов - РИА Новости, 09.09.2024

Состав депутатов от "Единой России" обновлен на 87 процентов

На 87% после Единого дня голосования обновился состав депутатов от "Единой России", это очень высокий показатель, заявил врио секретаря Генсовета партии... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:24

2024-09-09T10:24

2024-09-09T10:50

единая россия

политика

выборы в россии — 2024

владимир якушев

россия

абакан

анадырь

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156353/81/1563538168_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_d4b93ad689edd3b66eaed812827e4eba.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На 87% после Единого дня голосования обновился состав депутатов от "Единой России", это очень высокий показатель, заявил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев."Обновление состава депутатов - на 87% обновлен состав депутатов (после ЕДГ-2024). Это очень высокий показатель", - заявил Якушев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов ЕДГ-2024.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

россия

абакан

анадырь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

единая россия, политика, выборы в россии — 2024, владимир якушев, россия, абакан, анадырь, госдума рф