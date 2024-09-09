https://ria.ru/20240909/er-1971536599.html
Состав депутатов от "Единой России" обновлен на 87 процентов
Состав депутатов от "Единой России" обновлен на 87 процентов - РИА Новости, 09.09.2024
Состав депутатов от "Единой России" обновлен на 87 процентов
На 87% после Единого дня голосования обновился состав депутатов от "Единой России", это очень высокий показатель, заявил врио секретаря Генсовета партии... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:24
2024-09-09T10:24
2024-09-09T10:50
единая россия
политика
выборы в россии — 2024
владимир якушев
россия
абакан
анадырь
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156353/81/1563538168_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_d4b93ad689edd3b66eaed812827e4eba.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На 87% после Единого дня голосования обновился состав депутатов от "Единой России", это очень высокий показатель, заявил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев."Обновление состава депутатов - на 87% обновлен состав депутатов (после ЕДГ-2024). Это очень высокий показатель", - заявил Якушев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов ЕДГ-2024.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
россия
абакан
анадырь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156353/81/1563538168_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_437cf2cbdd3ae7d4f3eec0d6211c406b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, политика, выборы в россии — 2024, владимир якушев, россия, абакан, анадырь, госдума рф
Единая Россия, Политика, Выборы в России — 2024, Владимир Якушев, Россия, Абакан, Анадырь, Госдума РФ
Состав депутатов от "Единой России" обновлен на 87 процентов
Состав депутатов от "Единой России" после ЕДГ-2024 обновлен на 87 процентов