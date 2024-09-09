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Состав депутатов от "Единой России" обновлен на 87 процентов - РИА Новости, 09.09.2024
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10:24 09.09.2024 (обновлено: 10:50 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/er-1971536599.html
Состав депутатов от "Единой России" обновлен на 87 процентов
Состав депутатов от "Единой России" обновлен на 87 процентов - РИА Новости, 09.09.2024
Состав депутатов от "Единой России" обновлен на 87 процентов
На 87% после Единого дня голосования обновился состав депутатов от "Единой России", это очень высокий показатель, заявил врио секретаря Генсовета партии... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:24
2024-09-09T10:50
единая россия
политика
выборы в россии — 2024
владимир якушев
россия
абакан
анадырь
госдума рф
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На 87% после Единого дня голосования обновился состав депутатов от "Единой России", это очень высокий показатель, заявил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев."Обновление состава депутатов - на 87% обновлен состав депутатов (после ЕДГ-2024). Это очень высокий показатель", - заявил Якушев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов ЕДГ-2024.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
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единая россия, политика, выборы в россии — 2024, владимир якушев, россия, абакан, анадырь, госдума рф
Единая Россия, Политика, Выборы в России — 2024, Владимир Якушев, Россия, Абакан, Анадырь, Госдума РФ
Состав депутатов от "Единой России" обновлен на 87 процентов

Состав депутатов от "Единой России" после ЕДГ-2024 обновлен на 87 процентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На 87% после Единого дня голосования обновился состав депутатов от "Единой России", это очень высокий показатель, заявил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.
"Обновление состава депутатов - на 87% обновлен состав депутатов (после ЕДГ-2024). Это очень высокий показатель", - заявил Якушев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов ЕДГ-2024.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
Единая РоссияПолитикаВыборы в России — 2024Владимир ЯкушевРоссияАбаканАнадырьГосдума РФ
 
 
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