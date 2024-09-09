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ЕР побеждает на выборах в Хабаровском крае после обработки 100% протоколов

ЕР побеждает на выборах в Хабаровском крае после обработки 100% протоколов - РИА Новости, 09.09.2024

ЕР побеждает на выборах в Хабаровском крае после обработки 100% протоколов

"Единая Россия" побеждает на выборах депутатов в законодательную думу Хабаровского края с 45,93% после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T00:10

2024-09-09T00:10

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов в законодательную думу Хабаровского края с 45,93% после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. Согласно данным табло, на второй позиции - ЛДПР с 16,75%, на третьем - КПРФ с 12,59%, далее идут "Справедливая Россия - за Правду" с 7,32%, "Новые люди" с 5,35%, Партия пенсионеров с 4,07% и "Коммунисты России" с 2,01%, замыкает восьмерку партия "Родина", набравшая 0,89%.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

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