https://ria.ru/20240909/efimov-1971574828.html
Ефимов: в ТиНАО арендовали 30 участков для возведения коммерческих объектов
Ефимов: в ТиНАО арендовали 30 участков для возведения коммерческих объектов - РИА Новости, 09.09.2024
Ефимов: в ТиНАО арендовали 30 участков для возведения коммерческих объектов
Москва за пять лет по итогам торгов сдала в аренду более 30 земельных участков в Троицком и Новомосковском административных округах для строительства... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:05
2024-09-09T14:05
2024-09-09T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
тинао
коммерческая недвижимость
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва за пять лет по итогам торгов сдала в аренду более 30 земельных участков в Троицком и Новомосковском административных округах для строительства коммерческих объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2019 года по результатам торгов инвесторы арендовали 33 земельных участка общей площадью более 17,8 гектара для строительства различной недвижимости в ТиНАО: спортивных, торговых, промышленных, общественно-деловых комплексов. Общая площадь возводимых объектов может превысить 360 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что инвесторы взяли в аренду 5 участков площадью более 9, 7 гектара, где построят промышленные объекты. Помимо этого, на трех участках площадью свыше 2,4 гектара появятся физкультурно-оздоровительные комплексы.Также инвесторы арендовали 25 земельных участков площадью более 5,6 гектара для строительства торговых, бытовых и общественно-деловых зданий.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что с начала текущего года в Новой Москве победители торгов арендовали четыре земельных участка, общая площадь которых составил чуть более 1 гектара.Общий объем капитального строительства в ТиНАО превысит 118,8 тысячи квадратных метров, в районе Коммунарка построят два общественно-деловых комплекса. Кроме того, в Краснопахорском районе появятся магазин и торгово-бытовой объект.
https://ria.ru/20240908/efimov-1971162023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, тинао, коммерческая недвижимость, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, ТиНАО, Коммерческая недвижимость, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва за пять лет по итогам торгов сдала в аренду более 30 земельных участков в Троицком и Новомосковском административных округах для строительства коммерческих объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2019 года по результатам торгов инвесторы арендовали 33 земельных участка общей площадью более 17,8 гектара для строительства различной недвижимости в ТиНАО: спортивных, торговых, промышленных, общественно-деловых комплексов. Общая площадь возводимых объектов может превысить 360 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что инвесторы взяли в аренду 5 участков площадью более 9, 7 гектара, где построят промышленные объекты. Помимо этого, на трех участках площадью свыше 2,4 гектара появятся физкультурно-оздоровительные комплексы.
Также инвесторы арендовали 25 земельных участков площадью более 5,6 гектара для строительства торговых, бытовых и общественно-деловых зданий.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман
сообщил, что с начала текущего года в Новой Москве
победители торгов арендовали четыре земельных участка, общая площадь которых составил чуть более 1 гектара.
Общий объем капитального строительства в ТиНАО превысит 118,8 тысячи квадратных метров, в районе Коммунарка
построят два общественно-деловых комплекса. Кроме того, в Краснопахорском районе появятся магазин и торгово-бытовой объект.