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Ефимов: в Даниловском районе построят школу на тысячу мест

Ефимов: в Даниловском районе построят школу на тысячу мест - РИА Новости, 09.09.2024

Ефимов: в Даниловском районе построят школу на тысячу мест

Власти Москвы выделили участок на территории Даниловского района для строительства школы на тысячу мест за счет средств городского бюджета, рассказал заммэра... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:09

2024-09-09T10:09

2024-09-09T10:09

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Власти Москвы выделили участок на территории Даниловского района для строительства школы на тысячу мест за счет средств городского бюджета, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."На Восточной улице на юге столицы планируется возвести пятиэтажную школу. Для этого город выделил застройщику земельный участок рядом с реконструируемым стадионом "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. Площадь здания составит около 18 тысяч квадратных метров", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В образовательном учреждении предусмотрят условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, отмечается в сообщении. В нем добавляется, что главный вход в учебный корпус разместят на уровне земли, а внутри здания будет лифт. Кроме того, в специализированных учебных кабинетах и лабораторно-исследовательских комплексах предусмотрят современное оборудование."Департамент городского имущества предоставляет подрядным организациям участки для строительства социальных объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы. Так, для возведения школы в Даниловском районе застройщику было выделено более двух гектаров земли", – подчеркнул глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что в рамках масштабных инвестиционных проектов в городе возведут 22 новых социальных объекта, причем некоторые из них уже находятся в стадии реализации.

москва

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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва