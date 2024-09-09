Ефимов: в Даниловском районе построят школу на тысячу мест
Ефимов: в Даниловском районе построят школу на тысячу мест
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Власти Москвы выделили участок на территории Даниловского района для строительства школы на тысячу мест за счет средств городского бюджета, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"На Восточной улице на юге столицы планируется возвести пятиэтажную школу. Для этого город выделил застройщику земельный участок рядом с реконструируемым стадионом "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. Площадь здания составит около 18 тысяч квадратных метров", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В образовательном учреждении предусмотрят условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, отмечается в сообщении. В нем добавляется, что главный вход в учебный корпус разместят на уровне земли, а внутри здания будет лифт. Кроме того, в специализированных учебных кабинетах и лабораторно-исследовательских комплексах предусмотрят современное оборудование.
"Департамент городского имущества предоставляет подрядным организациям участки для строительства социальных объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы. Так, для возведения школы в Даниловском районе застройщику было выделено более двух гектаров земли", – подчеркнул глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что в рамках масштабных инвестиционных проектов в городе возведут 22 новых социальных объекта, причем некоторые из них уже находятся в стадии реализации.