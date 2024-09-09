https://ria.ru/20240909/dorogi-1970059754.html

Делай, дави и морозь: как "закаляется" асфальт для московских дорог

Делай, дави и морозь: как "закаляется" асфальт для московских дорог - РИА Новости, 09.09.2024

Делай, дави и морозь: как "закаляется" асфальт для московских дорог

Обновление асфальта на дорогах – привычное для москвичей зрелище. Но вряд ли кто-то задается вопросом, как производится покрытие и как проверяется его качество. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T09:00

2024-09-09T09:00

2024-09-09T09:00

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Обновление асфальта на дорогах – привычное для москвичей зрелище. Но вряд ли кто-то задается вопросом, как производится покрытие и как проверяется его качество. Корреспондент РИА Новости побывал на асфальтобетонном заводе, а также на исследовательском полигоне МАДИ и узнала, через какие испытания проходит асфальт перед тем, как оказаться на дорогах Москвы.Здесь делают асфальтАсфальтобетонное покрытие производится на специализированных заводах, которых в Москве всего десять. Один из них – производственный комплекс АБЗ "Дмитровка", который был открыт в 2016 году. Предприятие находится на Вагоноремонтной улице. Всего на территории работают 3 установки по производству смесей для комплексного и локального ремонта улиц и магистралей, каждая из которых способна делать до 240 тонн смесей в час. Такие темпы работы позволяют ежегодно отправлять в город более миллиона тонн материала.Интересно, что сам завод довольно компактный, но на его территории размещаются установки по производству смесей, токарный цех, лаборатория, специальные емкости для минеральных смесей и битума, а также несколько гор из песка, щебня и отсева песка."Мы производим качественное дорожное покрытие. Все этапы работы находятся под четким контролем, а весь материал проверяется в лаборатории и проходит несколько этапов испытаний", – подчеркивает заместитель начальника асфальтобетонного завода Илья Кудинов.От сушки до погрузкиВся работа делится на несколько этапов. На первом из них сырье проходит через огромный сушильный барабан. Просушка обеспечивает дальнейшее качество материала, поэтому является очень важным процессом.Заместитель начальника АБЗ отмечает, что после того, как материал просушили в барабане, он поднимается по горячему элеватору наверх для рассева. Все сырье там просеивается через специальные сита по фракциям.Разделенный по фракциям песок и щебень с помощью весового дозатора распределяется в соответствии с видом и составом смеси. После этого все ингредиенты попадают в смеситель, где соединяются с горячим битумом и минеральным порошком, а затем поступают в специальный бункер, через который происходит выгрузка материала в машину.Автомобиль с готовой смесью отправляется на обязательное контрольное взвешивание. Таким образом проверяется точность отгрузки продукции. На этом этапе проводится и анализ материалов, оценка качества. Работники берут пробы и в лаборатории проводят несколько видов исследований.Всю работу асфальтобетонного завода контролирует сотрудник диспетчерского пункта. Здесь рассчитываются объемы производства, распределяются заявки по заводам. Оператор определяет сколько готовой продукции необходимо загрузить в машину перед отправкой.Лабораторный контрольВсе смеси и материалы ежедневно проходят серьезную проверку в специальной лаборатории, оснащенной различным оборудованием. Специалисты тестируют образцы с помощью пресса и воды. Все исследования помогают понять уровень водонасыщения асфальта, его стойкость, прочность.Кстати, специалисты лаборатории также самостоятельно делают образцы дорожного покрытия, а также отделяют от смеси песок, щебень, минеральные продукты, чтобы узнать их соотношение в материале.По словам Кудинова, московский асфальт отличается высоким уровнем прочности за счет щебенистого каркаса, который стойко переносит высокую транспортную нагрузку. Также покрытие отлично переносит как летнюю, так и зимнюю погоду.Испытание скоростьюПосле изготовления на производственном комплексе, продукт отправляется на площадку Учебно-исследовательского центра МАДИ, который называют "полигоном". Здесь на специальной "карусели" (кольцевом стенде) проверяют износостойкость материала и делают сравнительный анализ показателей разных видов покрытия."В 2010 году наш институт выиграл конкурс Минобрнауки. Средства разделили между двумя проектами: "Умная дорога" и "кольцевой стенд". Первоначально планировалось, что с помощью кольцевого стенда будут проводиться испытания только дорожных покрытий, однако сегодня он подходит и для тестирования автомобильных шин", – говорит заведующий кафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ Юрий Васильев.Так называемая "карусель" напоминает центрифугу с шинами по краям. Общий диаметр установки составляет 30 метров. Под стендом находится беговая дорожка, выполненная из разных видов асфальтобетонных смесей, по которой со скоростью до 140 км/час движутся автомобильные колеса, в том числе и с шипованными шинами. Такие эксперименты позволяют осуществить сравнительные испытания различных материалов дорожных покрытий под действием автомобильной нагрузки.По словам инженера-исследователя Михаила Болгака, в ходе испытаний специалисты делают определенное количество "проходов", могут притормаживать или ускорять легковой комплекс до 140 километров в час. Только после этого снимаются метки и проверяются результаты износостойкости, воздействие шипованной резины на дорожное покрытие.Контроль качестваНа территории полигона работает еще и лаборатория, в которой тестируют качество бортового камня. Специальное оборудование проверяет прочность материала, его водопоглощение и морозостойкость."Наша лаборатория позволяет при проверке моделировать реальные условия эксплуатации материалов. Она уникальна и универсальна, потому что кроме бортового камня позволяет тестировать асфальт и другие материалы", – объясняет Васильев.Специально для проведения исследований изготовили уникальную климатическую камеру, которая позволяет проводить тесты на морозостойкость, а также на устойчивость к перепадам температур в холодное время года.Тестирование материалов помогает определить, какие из них самые надежные и долговечные, ведь в мегаполисе поток машин большой, а значит и давление на асфальтобетонное покрытие огромное. Нельзя допустить, чтобы дороги быстро разбивались, трескались и приходили в негодность. Только после прохождения всех этапов и проверок дорожное покрытие и бортовой камень одобряется для применения в городе.

https://realty.ria.ru/20230329/zavody-1861214154.html

https://realty.ria.ru/20210803/asfalt-1744141104.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мади, автомобильные дороги, дороги