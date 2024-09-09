https://ria.ru/20240909/dogovor-1971693830.html

МИД не видит препятствия для подписания договора с Ираном

МИД не видит препятствия для подписания договора с Ираном - РИА Новости, 09.09.2024

МИД не видит препятствия для подписания договора с Ираном

Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана на саммите БРИКС в Казани это хорошая возможность, но все будет зависеть от процедур... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T19:57

2024-09-09T19:57

2024-09-09T20:12

россия

брикс

иран

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

казань

андрей руденко

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана на саммите БРИКС в Казани это хорошая возможность, но все будет зависеть от процедур внутри стран, политических препятствий ему нет, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Андрей Руденко."Это хорошая возможность, но все будет зависеть от того, насколько быстро к тому времени мы сделаем все наши внутрегосударственные процедуры, а так политических препятствий никаких нет", - сказал он.На уточняющий вопрос о возможности подписания документа об интеграции российской платежной системы "Мир" с иранской "Шетаб" Руденко уточнил, что эти вопросы идут в комплексе."Эти вопросы все рассматриваются в комплексе, поэтому я думаю, что если наши лидеры встретятся в Казани, а мы надеемся именно на такой вариант, то все эти вопросы будут обсуждаться, и я уверен, что получится решение", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20240909/iran-1971634974.html

россия

иран

казань

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, брикс, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), казань, андрей руденко