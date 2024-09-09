https://ria.ru/20240909/dogovor-1971693830.html
МИД не видит препятствия для подписания договора с Ираном
МИД не видит препятствия для подписания договора с Ираном - РИА Новости, 09.09.2024
МИД не видит препятствия для подписания договора с Ираном
Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана на саммите БРИКС в Казани это хорошая возможность, но все будет зависеть от процедур... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T19:57
2024-09-09T19:57
2024-09-09T20:12
россия
брикс
иран
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
казань
андрей руденко
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана на саммите БРИКС в Казани это хорошая возможность, но все будет зависеть от процедур внутри стран, политических препятствий ему нет, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Андрей Руденко."Это хорошая возможность, но все будет зависеть от того, насколько быстро к тому времени мы сделаем все наши внутрегосударственные процедуры, а так политических препятствий никаких нет", - сказал он.На уточняющий вопрос о возможности подписания документа об интеграции российской платежной системы "Мир" с иранской "Шетаб" Руденко уточнил, что эти вопросы идут в комплексе."Эти вопросы все рассматриваются в комплексе, поэтому я думаю, что если наши лидеры встретятся в Казани, а мы надеемся именно на такой вариант, то все эти вопросы будут обсуждаться, и я уверен, что получится решение", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20240909/iran-1971634974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брикс, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), казань, андрей руденко
Россия, БРИКС, Иран, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Казань, Андрей Руденко
МИД не видит препятствия для подписания договора с Ираном
МИД: политических препятствий для подписания договора о партнерстве с Ираном нет
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана на саммите БРИКС в Казани это хорошая возможность, но все будет зависеть от процедур внутри стран, политических препятствий ему нет, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Андрей Руденко.
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"Это хорошая возможность, но все будет зависеть от того, насколько быстро к тому времени мы сделаем все наши внутрегосударственные процедуры, а так политических препятствий никаких нет", - сказал он.
На уточняющий вопрос о возможности подписания документа об интеграции российской платежной системы "Мир" с иранской "Шетаб" Руденко уточнил, что эти вопросы идут в комплексе.
"Эти вопросы все рассматриваются в комплексе, поэтому я думаю, что если наши лидеры встретятся в Казани, а мы надеемся именно на такой вариант, то все эти вопросы будут обсуждаться, и я уверен, что получится решение", - добавил дипломат.