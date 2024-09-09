Рейтинг@Mail.ru
МИД не видит препятствия для подписания договора с Ираном - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 09.09.2024 (обновлено: 20:12 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/dogovor-1971693830.html
МИД не видит препятствия для подписания договора с Ираном
МИД не видит препятствия для подписания договора с Ираном - РИА Новости, 09.09.2024
МИД не видит препятствия для подписания договора с Ираном
Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана на саммите БРИКС в Казани это хорошая возможность, но все будет зависеть от процедур... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T19:57
2024-09-09T20:12
россия
брикс
иран
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
казань
андрей руденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ecbd7a71a1b5dad76b1e6bead6742550.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана на саммите БРИКС в Казани это хорошая возможность, но все будет зависеть от процедур внутри стран, политических препятствий ему нет, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Андрей Руденко."Это хорошая возможность, но все будет зависеть от того, насколько быстро к тому времени мы сделаем все наши внутрегосударственные процедуры, а так политических препятствий никаких нет", - сказал он.На уточняющий вопрос о возможности подписания документа об интеграции российской платежной системы "Мир" с иранской "Шетаб" Руденко уточнил, что эти вопросы идут в комплексе."Эти вопросы все рассматриваются в комплексе, поэтому я думаю, что если наши лидеры встретятся в Казани, а мы надеемся именно на такой вариант, то все эти вопросы будут обсуждаться, и я уверен, что получится решение", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20240909/iran-1971634974.html
россия
иран
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c10fb298900a72a34cb5e265caa5b531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брикс, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), казань, андрей руденко
Россия, БРИКС, Иран, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Казань, Андрей Руденко
МИД не видит препятствия для подписания договора с Ираном

МИД: политических препятствий для подписания договора о партнерстве с Ираном нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана на саммите БРИКС в Казани это хорошая возможность, но все будет зависеть от процедур внутри стран, политических препятствий ему нет, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Андрей Руденко.
«
"Это хорошая возможность, но все будет зависеть от того, насколько быстро к тому времени мы сделаем все наши внутрегосударственные процедуры, а так политических препятствий никаких нет", - сказал он.
На уточняющий вопрос о возможности подписания документа об интеграции российской платежной системы "Мир" с иранской "Шетаб" Руденко уточнил, что эти вопросы идут в комплексе.
"Эти вопросы все рассматриваются в комплексе, поэтому я думаю, что если наши лидеры встретятся в Казани, а мы надеемся именно на такой вариант, то все эти вопросы будут обсуждаться, и я уверен, что получится решение", - добавил дипломат.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Иран опроверг сообщения о поставках России оружия
Вчера, 16:01
 
РоссияБРИКСИранМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КазаньАндрей Руденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала