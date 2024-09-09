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Польские десантники ошибочно приземлились на село и повисли на ЛЭП - РИА Новости, 10.09.2024
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18:48 09.09.2024 (обновлено: 03:22 10.09.2024)
https://ria.ru/20240909/desantniki-1971684571.html
Польские десантники ошибочно приземлились на село и повисли на ЛЭП
Польские десантники ошибочно приземлились на село и повисли на ЛЭП - РИА Новости, 10.09.2024
Польские десантники ошибочно приземлились на село и повисли на ЛЭП
Польские десантники вместо пустыни приземлились на село, получив травмы и повиснув на линии электропередач, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-09T18:48
2024-09-10T03:22
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ВАРШАВА, 9 сен — РИА Новости. Польские десантники вместо пустыни приземлились на село, получив травмы и повиснув на линии электропередач, сообщает радиостанция RMF FM.&quot;Двенадцать бойцов 2-го разведывательного полка из Хрубешова вместо Блендовской пустыни высадились на населенный пункт Хехло&quot;, — говорится в сообщении.Поясняется, что причиной инцидента стали погодные условия. "После того как солдаты десантировались с борта самолета на парашютах, поднялся сильный ветер. Возможности управления этим типом парашюта ограниченны — он открывается автоматически при выходе из самолета", — говорится в сообщении.По данным радиостанции, группу парашютистов отнесло на северо-запад, на село Хехло. "Они падали на придомовые участки, один из них повредил крышу дома, другой повис на линии электропередачи. Помощь солдатам оказывали местные жители", — говорится в сообщении.Отмечается, что никто из военных серьезно не пострадал, один из них с травмой ноги доставлен в госпиталь. Инцидентом займется комиссия по расследованию авиационных происшествий.
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в мире, польша
В мире, Польша
Польские десантники ошибочно приземлились на село и повисли на ЛЭП

RMF: польские десантники повисли на проводах, высадившись на село вместо пустыни

© СоцсетиДвенадцать бойцов 2-го разведывательного полка из Хрубешова вместо Блендовской пустыни высадились на населенный пункт Хехло
Двенадцать бойцов 2-го разведывательного полка из Хрубешова вместо Блендовской пустыни высадились на населенный пункт Хехло - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Соцсети
Двенадцать бойцов 2-го разведывательного полка из Хрубешова вместо Блендовской пустыни высадились на населенный пункт Хехло
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ВАРШАВА, 9 сен — РИА Новости. Польские десантники вместо пустыни приземлились на село, получив травмы и повиснув на линии электропередач, сообщает радиостанция RMF FM.
«

"Двенадцать бойцов 2-го разведывательного полка из Хрубешова вместо Блендовской пустыни высадились на населенный пункт Хехло", — говорится в сообщении.

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Поясняется, что причиной инцидента стали погодные условия. "После того как солдаты десантировались с борта самолета на парашютах, поднялся сильный ветер. Возможности управления этим типом парашюта ограниченны — он открывается автоматически при выходе из самолета", — говорится в сообщении.
По данным радиостанции, группу парашютистов отнесло на северо-запад, на село Хехло. "Они падали на придомовые участки, один из них повредил крышу дома, другой повис на линии электропередачи. Помощь солдатам оказывали местные жители", — говорится в сообщении.
Отмечается, что никто из военных серьезно не пострадал, один из них с травмой ноги доставлен в госпиталь.
Инцидентом займется комиссия по расследованию авиационных происшествий.
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