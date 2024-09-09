https://ria.ru/20240909/desantniki-1971684571.html
Польские десантники ошибочно приземлились на село и повисли на ЛЭП
Польские десантники ошибочно приземлились на село и повисли на ЛЭП - РИА Новости, 10.09.2024
Польские десантники ошибочно приземлились на село и повисли на ЛЭП
Польские десантники вместо пустыни приземлились на село, получив травмы и повиснув на линии электропередач, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-09T18:48
2024-09-09T18:48
2024-09-10T03:22
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ВАРШАВА, 9 сен — РИА Новости. Польские десантники вместо пустыни приземлились на село, получив травмы и повиснув на линии электропередач, сообщает радиостанция RMF FM."Двенадцать бойцов 2-го разведывательного полка из Хрубешова вместо Блендовской пустыни высадились на населенный пункт Хехло", — говорится в сообщении.Поясняется, что причиной инцидента стали погодные условия. "После того как солдаты десантировались с борта самолета на парашютах, поднялся сильный ветер. Возможности управления этим типом парашюта ограниченны — он открывается автоматически при выходе из самолета", — говорится в сообщении.По данным радиостанции, группу парашютистов отнесло на северо-запад, на село Хехло. "Они падали на придомовые участки, один из них повредил крышу дома, другой повис на линии электропередачи. Помощь солдатам оказывали местные жители", — говорится в сообщении.Отмечается, что никто из военных серьезно не пострадал, один из них с травмой ноги доставлен в госпиталь. Инцидентом займется комиссия по расследованию авиационных происшествий.
https://ria.ru/20240508/polsha-1944581384.html
https://ria.ru/20240523/bak-1947815999.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша
Польские десантники ошибочно приземлились на село и повисли на ЛЭП
RMF: польские десантники повисли на проводах, высадившись на село вместо пустыни
ВАРШАВА, 9 сен — РИА Новости.
Польские десантники вместо пустыни приземлились на село, получив травмы и повиснув на линии электропередач, сообщает радиостанция RMF FM
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"Двенадцать бойцов 2-го разведывательного полка из Хрубешова вместо Блендовской пустыни высадились на населенный пункт Хехло", — говорится в сообщении.
Поясняется, что причиной инцидента стали погодные условия. "После того как солдаты десантировались с борта самолета на парашютах, поднялся сильный ветер. Возможности управления этим типом парашюта ограниченны — он открывается автоматически при выходе из самолета", — говорится в сообщении.
По данным радиостанции, группу парашютистов отнесло на северо-запад, на село Хехло. "Они падали на придомовые участки, один из них повредил крышу дома, другой повис на линии электропередачи. Помощь солдатам оказывали местные жители", — говорится в сообщении.
Отмечается, что никто из военных серьезно не пострадал, один из них с травмой ноги доставлен в госпиталь.
Инцидентом займется комиссия по расследованию авиационных происшествий.