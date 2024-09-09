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Пленум ЦК КПРФ пройдет 25 октября, сообщил депутат - РИА Новости, 09.09.2024
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16:17 09.09.2024 (обновлено: 16:25 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/deputat-1971637574.html
Пленум ЦК КПРФ пройдет 25 октября, сообщил депутат
Пленум ЦК КПРФ пройдет 25 октября, сообщил депутат - РИА Новости, 09.09.2024
Пленум ЦК КПРФ пройдет 25 октября, сообщил депутат
Пленум ЦК КПРФ пройдет 25 октября, заявил депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:17
2024-09-09T16:25
политика
дмитрий новиков
кпрф
госдума рф
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пленум ЦК КПРФ пройдет 25 октября, заявил депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков."Пленум мы проведем 25 октября, пленум Центрального комитета, прошу отнестись очень внимательно... трансляция с пленума доклада Геннадия Андреевича (Зюганова) тоже будет", - сказал он на пресс-конференции.
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политика, дмитрий новиков, кпрф, госдума рф
Политика, Дмитрий Новиков, КПРФ, Госдума РФ
Пленум ЦК КПРФ пройдет 25 октября, сообщил депутат

Депутат Новиков: пленум ЦК КПРФ пройдет 25 октября

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов XVIII съезде КПРФ
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов XVIII съезде КПРФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов XVIII съезде КПРФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пленум ЦК КПРФ пройдет 25 октября, заявил депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков.
"Пленум мы проведем 25 октября, пленум Центрального комитета, прошу отнестись очень внимательно... трансляция с пленума доклада Геннадия Андреевича (Зюганова) тоже будет", - сказал он на пресс-конференции.
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ПолитикаДмитрий НовиковКПРФГосдума РФ
 
 
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