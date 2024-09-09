https://ria.ru/20240909/demeshin-1971494012.html

Демешин побеждает на выборах главы Хабаровского края

Демешин побеждает на выборах главы Хабаровского края - РИА Новости, 09.09.2024

Демешин побеждает на выборах главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,03% голосов избирателей после обработки 100%... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T00:03

2024-09-09T00:03

2024-09-09T00:04

хабаровский край

дмитрий демешин

единая россия

цик рф

кпрф

политика

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,03% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занял Петр Перевезенцев (КПРФ) с результатом 8%, третье – Роза Чемерис ("Новые люди") с 4,86% голосов. Четвертым стал Сергей Прокопьев ("Коммунисты России"), у него 2,97% голосов.

https://ria.ru/20240909/abramchenko-1971493854.html

хабаровский край

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хабаровский край, дмитрий демешин, единая россия, цик рф, кпрф, политика