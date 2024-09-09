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Демешин побеждает на выборах главы Хабаровского края - РИА Новости, 09.09.2024
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00:03 09.09.2024 (обновлено: 00:04 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/demeshin-1971494012.html
Демешин побеждает на выборах главы Хабаровского края
Демешин побеждает на выборах главы Хабаровского края - РИА Новости, 09.09.2024
Демешин побеждает на выборах главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,03% голосов избирателей после обработки 100%... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T00:03
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хабаровский край
дмитрий демешин
единая россия
цик рф
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политика
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,03% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занял Петр Перевезенцев (КПРФ) с результатом 8%, третье – Роза Чемерис ("Новые люди") с 4,86% голосов. Четвертым стал Сергей Прокопьев ("Коммунисты России"), у него 2,97% голосов.
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хабаровский край, дмитрий демешин, единая россия, цик рф, кпрф, политика
Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ, Политика
Демешин побеждает на выборах главы Хабаровского края

Демешин побеждает на выборах главы Хабаровского края с 81,03% голосов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,03% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.
Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занял Петр Перевезенцев (КПРФ) с результатом 8%, третье – Роза Чемерис ("Новые люди") с 4,86% голосов. Четвертым стал Сергей Прокопьев ("Коммунисты России"), у него 2,97% голосов.
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Хабаровский крайДмитрий ДемешинЕдиная РоссияЦИК РФКПРФПолитика
 
 
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