Внук Шарля де Голля планирует переехать жить в Москву
Внук Шарля де Голля заявил Володину, что планирует переехать жить в Москву
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля рассказал председателю Госдумы Вячеславу Володину о желании переехать жить в Москву, сообщается на сайте законодательного органа.
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"В Государственной думе 9 сентября состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с Пьером де Голлем, общественным деятелем, внуком первого президента Пятой республики, французского генерала Шарля де Голля", — говорится в заявлении.
Среди прочего стороны затронули тему сохранения исторической памяти, особенно о Второй мировой войне. Кроме того, они обсудили отношения между Францией и Россией, а также укрепление культурных и гуманитарных связей между государствами. Пьер де Голль также заявил, что планирует переехать в Москву.
Володин встретился с внуком Шарля де Голля
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