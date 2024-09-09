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Внук Шарля де Голля планирует переехать жить в Москву - РИА Новости, 09.09.2024
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13:16 09.09.2024 (обновлено: 15:57 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/degoll-1971589344.html
Внук Шарля де Голля планирует переехать жить в Москву
Внук Шарля де Голля планирует переехать жить в Москву - РИА Новости, 09.09.2024
Внук Шарля де Голля планирует переехать жить в Москву
Внук экс-президента Франции Шарля де Голля рассказал председателю Госдумы Вячеславу Володину о желании переехать жить в Москву, сообщается на сайте... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:16
2024-09-09T15:57
франция
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля рассказал председателю Госдумы Вячеславу Володину о желании переехать жить в Москву, сообщается на сайте законодательного органа. &quot;В Государственной думе 9 сентября состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с Пьером де Голлем, общественным деятелем, внуком первого президента Пятой республики, французского генерала Шарля де Голля&quot;, — говорится в заявлении.Среди прочего стороны затронули тему сохранения исторической памяти, особенно о Второй мировой войне. Кроме того, они обсудили отношения между Францией и Россией, а также укрепление культурных и гуманитарных связей между государствами. Пьер де Голль также заявил, что планирует переехать в Москву.
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франция, россия, москва, шарль де голль, вячеслав володин, госдума рф, в мире
Франция, Россия, Москва, Шарль де Голль, Вячеслав Володин, Госдума РФ, В мире
Внук Шарля де Голля планирует переехать жить в Москву

Внук Шарля де Голля заявил Володину, что планирует переехать жить в Москву

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля рассказал председателю Госдумы Вячеславу Володину о желании переехать жить в Москву, сообщается на сайте законодательного органа.
«

"В Государственной думе 9 сентября состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с Пьером де Голлем, общественным деятелем, внуком первого президента Пятой республики, французского генерала Шарля де Голля", — говорится в заявлении.

Среди прочего стороны затронули тему сохранения исторической памяти, особенно о Второй мировой войне. Кроме того, они обсудили отношения между Францией и Россией, а также укрепление культурных и гуманитарных связей между государствами. Пьер де Голль также заявил, что планирует переехать в Москву.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и общественный деятель, внук первого президента Пятой Французской республики Пьер де Голль во время встречи. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Володин встретился с внуком Шарля де Голля
Вчера, 10:58
 
ФранцияРоссияМоскваШарль де ГолльВячеслав ВолодинГосдума РФВ мире
 
 
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