https://ria.ru/20240909/degoll-1971589344.html

Внук Шарля де Голля планирует переехать жить в Москву

Внук Шарля де Голля планирует переехать жить в Москву - РИА Новости, 09.09.2024

Внук Шарля де Голля планирует переехать жить в Москву

Внук экс-президента Франции Шарля де Голля рассказал председателю Госдумы Вячеславу Володину о желании переехать жить в Москву, сообщается на сайте... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:16

2024-09-09T13:16

2024-09-09T15:57

франция

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля рассказал председателю Госдумы Вячеславу Володину о желании переехать жить в Москву, сообщается на сайте законодательного органа. "В Государственной думе 9 сентября состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с Пьером де Голлем, общественным деятелем, внуком первого президента Пятой республики, французского генерала Шарля де Голля", — говорится в заявлении.Среди прочего стороны затронули тему сохранения исторической памяти, особенно о Второй мировой войне. Кроме того, они обсудили отношения между Францией и Россией, а также укрепление культурных и гуманитарных связей между государствами. Пьер де Голль также заявил, что планирует переехать в Москву.

https://ria.ru/20240909/volodin-1971549047.html

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Дарья Буймова

франция, россия, москва, шарль де голль, вячеслав володин, госдума рф, в мире