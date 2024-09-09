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Губернатор Мурманской области Чибис побеждает на выборах с 73,99% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
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03:28 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/chibis-1971503357.html
Губернатор Мурманской области Чибис побеждает на выборах с 73,99% голосов
Губернатор Мурманской области Чибис побеждает на выборах с 73,99% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
Губернатор Мурманской области Чибис побеждает на выборах с 73,99% голосов
Действующий губернатор Мурманской области Андрей Чибис ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 73,99% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T03:28
2024-09-09T03:28
политика
мурманская область
андрей чибис
цик рф
единая россия
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Мурманской области Андрей Чибис ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 73,99% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает представитель КПРФ Юрий Ваталин с 14,55% голосов, на третьем месте - Станислав Гонтарь от ЛДПР с 6,86%, четверку замыкает Юрий Климченко от Партии пенсионеров с 2,76%.
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политика, мурманская область, андрей чибис, цик рф, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Мурманская область, Андрей Чибис, ЦИК РФ, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Губернатор Мурманской области Чибис побеждает на выборах с 73,99% голосов

Глава Мурманской области Чибис побеждает на выборах губернатора с 73,99% голосов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис . Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Мурманской области Андрей Чибис ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 73,99% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает представитель КПРФ Юрий Ваталин с 14,55% голосов, на третьем месте - Станислав Гонтарь от ЛДПР с 6,86%, четверку замыкает Юрий Климченко от Партии пенсионеров с 2,76%.
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Путин проведет встречу с избранными губернаторами
03:26
 
ПолитикаМурманская областьАндрей ЧибисЦИК РФЕдиная РоссияВыборы в России — 2024
 
 
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