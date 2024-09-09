https://ria.ru/20240909/chibis-1971503357.html

Губернатор Мурманской области Чибис побеждает на выборах с 73,99% голосов

Губернатор Мурманской области Чибис побеждает на выборах с 73,99% голосов - РИА Новости, 09.09.2024

Губернатор Мурманской области Чибис побеждает на выборах с 73,99% голосов

Действующий губернатор Мурманской области Андрей Чибис ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 73,99% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T03:28

2024-09-09T03:28

2024-09-09T03:28

политика

мурманская область

андрей чибис

цик рф

единая россия

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Мурманской области Андрей Чибис ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 73,99% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает представитель КПРФ Юрий Ваталин с 14,55% голосов, на третьем месте - Станислав Гонтарь от ЛДПР с 6,86%, четверку замыкает Юрий Климченко от Партии пенсионеров с 2,76%.

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политика, мурманская область, андрей чибис, цик рф, единая россия, выборы в россии — 2024