https://ria.ru/20240909/byulleteni-1971599948.html

Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными

Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными - РИА Новости, 09.09.2024

Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными

В восьми субъектах России на 12 избирательных участках недействительными признаны 1545 из 27 миллионов выданных бюллетеней, сообщила председатель Центризбиркома РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:02

2024-09-09T14:02

2024-09-09T14:02

политика

россия

республика алтай

хабаровский край

элла памфилова

госдума рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В восьми субъектах России на 12 избирательных участках недействительными признаны 1545 из 27 миллионов выданных бюллетеней, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "На текущий момент в восьми субъектах Российской Федерации недействительными признаны 1 545 избирательных бюллетеней… Это из 27 миллионов выданных бюллетеней", - сказала Памфилова на оглашении предварительных результатов выборов ЕДГ-2024. По словам главы ЦИК, недействительными были признаны бюллетени на 12 избирательных участках в Республике Алтай, Бурятии, Республике Марий Эл, Красноярском и Хабаровском краях, Воронежской, Челябинской областях и Санкт-Петербурге. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, республика алтай, хабаровский край, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024