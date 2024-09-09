Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными
Памфилова: 1545 из 27 миллионов бюллетеней признали недействительными
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах депутата законодательного собрания Приморского края во Владивосток
Подсчет голосов на выборах депутата законодательного собрания Приморского края во Владивосток
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В восьми субъектах России на 12 избирательных участках недействительными признаны 1545 из 27 миллионов выданных бюллетеней, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"На текущий момент в восьми субъектах Российской Федерации недействительными признаны 1 545 избирательных бюллетеней… Это из 27 миллионов выданных бюллетеней", - сказала Памфилова на оглашении предварительных результатов выборов ЕДГ-2024.
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
По словам главы ЦИК, недействительными были признаны бюллетени на 12 избирательных участках в Республике Алтай, Бурятии, Республике Марий Эл, Красноярском и Хабаровском краях, Воронежской, Челябинской областях и Санкт-Петербурге.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.