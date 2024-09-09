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Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными - РИА Новости, 09.09.2024
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14:02 09.09.2024
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Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными
Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными - РИА Новости, 09.09.2024
Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными
В восьми субъектах России на 12 избирательных участках недействительными признаны 1545 из 27 миллионов выданных бюллетеней, сообщила председатель Центризбиркома РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:02
2024-09-09T14:02
политика
россия
республика алтай
хабаровский край
элла памфилова
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В восьми субъектах России на 12 избирательных участках недействительными признаны 1545 из 27 миллионов выданных бюллетеней, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "На текущий момент в восьми субъектах Российской Федерации недействительными признаны 1 545 избирательных бюллетеней… Это из 27 миллионов выданных бюллетеней", - сказала Памфилова на оглашении предварительных результатов выборов ЕДГ-2024. По словам главы ЦИК, недействительными были признаны бюллетени на 12 избирательных участках в Республике Алтай, Бурятии, Республике Марий Эл, Красноярском и Хабаровском краях, Воронежской, Челябинской областях и Санкт-Петербурге. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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политика, россия, республика алтай, хабаровский край, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Республика Алтай, Хабаровский край, Элла Памфилова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными

Памфилова: 1545 из 27 миллионов бюллетеней признали недействительными

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах депутата законодательного собрания Приморского края во Владивосток
Подсчет голосов на выборах депутата законодательного собрания Приморского края во Владивосток - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Подсчет голосов на выборах депутата законодательного собрания Приморского края во Владивосток
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В восьми субъектах России на 12 избирательных участках недействительными признаны 1545 из 27 миллионов выданных бюллетеней, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"На текущий момент в восьми субъектах Российской Федерации недействительными признаны 1 545 избирательных бюллетеней… Это из 27 миллионов выданных бюллетеней", - сказала Памфилова на оглашении предварительных результатов выборов ЕДГ-2024.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
По словам главы ЦИК, недействительными были признаны бюллетени на 12 избирательных участках в Республике Алтай, Бурятии, Республике Марий Эл, Красноярском и Хабаровском краях, Воронежской, Челябинской областях и Санкт-Петербурге.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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