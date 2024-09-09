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СМИ пишут об утечке кадров в британском агентстве по борьбе с преступностью - РИА Новости, 09.09.2024
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14:27 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/britaniya-1971606543.html
СМИ пишут об утечке кадров в британском агентстве по борьбе с преступностью
СМИ пишут об утечке кадров в британском агентстве по борьбе с преступностью - РИА Новости, 09.09.2024
СМИ пишут об утечке кадров в британском агентстве по борьбе с преступностью
Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью сталкивается с беспрецедентной утечкой кадров и из-за этого фактически "поставлено на колени",... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:27
2024-09-09T14:27
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью сталкивается с беспрецедентной утечкой кадров и из-за этого фактически "поставлено на колени", сообщает газета Times со ссылкой на отчет британской некоммерческой организации Spotlight on Corruption. Отмечается, что агентству не хватает специалистов по критически важным направлениям, а также финансирования, из-за чего ему сложно выполнять свои ключевые функции, то есть бороться с преступностью. "Национальное агентство по борьбе с преступностью на коленях… под угрозу поставлена его способность бороться с перевозкой нелегальных мигрантов и другой организованной преступностью", - пишет газета. По данным газеты, проблема с утечкой кадров в агентстве особенно актуальна потому, что ему отведена центральная роль в планах премьера страны Кира Стармера по борьбе с незаконной миграцией. Последствия бездействия британских властей в отношении агентства могут быть катастрофическими, приводит газета вывод исследователей. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
https://ria.ru/20240818/migranty-1966941461.html
https://ria.ru/20240823/velikobritaniya-1968021276.html
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в мире, великобритания, ла-манш, кир стармер
В мире, Великобритания, Ла-Манш, Кир Стармер
СМИ пишут об утечке кадров в британском агентстве по борьбе с преступностью

Times: британское агентство по борьбе с преступностью поставлено на колени

© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью сталкивается с беспрецедентной утечкой кадров и из-за этого фактически "поставлено на колени", сообщает газета Times со ссылкой на отчет британской некоммерческой организации Spotlight on Corruption.
Отмечается, что агентству не хватает специалистов по критически важным направлениям, а также финансирования, из-за чего ему сложно выполнять свои ключевые функции, то есть бороться с преступностью.
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"Национальное агентство по борьбе с преступностью на коленях… под угрозу поставлена его способность бороться с перевозкой нелегальных мигрантов и другой организованной преступностью", - пишет газета.
По данным газеты, проблема с утечкой кадров в агентстве особенно актуальна потому, что ему отведена центральная роль в планах премьера страны Кира Стармера по борьбе с незаконной миграцией.
Последствия бездействия британских властей в отношении агентства могут быть катастрофическими, приводит газета вывод исследователей.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
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