СМИ пишут об утечке кадров в британском агентстве по борьбе с преступностью
Times: британское агентство по борьбе с преступностью поставлено на колени
© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью сталкивается с беспрецедентной утечкой кадров и из-за этого фактически "поставлено на колени", сообщает газета Times со ссылкой на отчет британской некоммерческой организации Spotlight on Corruption.
Отмечается, что агентству не хватает специалистов по критически важным направлениям, а также финансирования, из-за чего ему сложно выполнять свои ключевые функции, то есть бороться с преступностью.
"Национальное агентство по борьбе с преступностью на коленях… под угрозу поставлена его способность бороться с перевозкой нелегальных мигрантов и другой организованной преступностью", - пишет газета.
По данным газеты, проблема с утечкой кадров в агентстве особенно актуальна потому, что ему отведена центральная роль в планах премьера страны Кира Стармера по борьбе с незаконной миграцией.
Последствия бездействия британских властей в отношении агентства могут быть катастрофическими, приводит газета вывод исследователей.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
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