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Лавров сообщил о подготовке документов к саммиту БРИКС в Казани - РИА Новости, 09.09.2024
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16:43 09.09.2024 (обновлено: 17:11 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/briks-1971649660.html
Лавров сообщил о подготовке документов к саммиту БРИКС в Казани
Лавров сообщил о подготовке документов к саммиту БРИКС в Казани - РИА Новости, 09.09.2024
Лавров сообщил о подготовке документов к саммиту БРИКС в Казани
К саммиту будет подготовлен солидный пакет документов, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:43
2024-09-09T17:11
казань
брикс
россия
сергей лавров
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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. К саммиту будет подготовлен солидный пакет документов, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров."К саммиту будет подготовлен солидный пакет документов. Одна из тем повестки дня Казанского саммита - это как раз расширение БРИКС, прежде всего, в соответствии с поручением, которое главы государств дали на прошлогодней встречи в верхах: это формирование критериев для категории государств-партнёров. Это будет группа стран, которые получат такой статус. Статус максимально вовлечённый практически во все мероприятия по линии БРИКС", - сказал он.
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971651055.html
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казань, брикс, россия, сергей лавров, в мире
Казань, БРИКС, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров сообщил о подготовке документов к саммиту БРИКС в Казани

Лавров: к саммиту БРИКС в Казани будет подготовлен солидный пакет документов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. К саммиту будет подготовлен солидный пакет документов, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"К саммиту будет подготовлен солидный пакет документов. Одна из тем повестки дня Казанского саммита - это как раз расширение БРИКС, прежде всего, в соответствии с поручением, которое главы государств дали на прошлогодней встречи в верхах: это формирование критериев для категории государств-партнёров. Это будет группа стран, которые получат такой статус. Статус максимально вовлечённый практически во все мероприятия по линии БРИКС", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Вчера, 16:48
 
КазаньБРИКСРоссияСергей ЛавровВ мире
 
 
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