https://ria.ru/20240909/briks-1971649660.html

Лавров сообщил о подготовке документов к саммиту БРИКС в Казани

Лавров сообщил о подготовке документов к саммиту БРИКС в Казани - РИА Новости, 09.09.2024

Лавров сообщил о подготовке документов к саммиту БРИКС в Казани

К саммиту будет подготовлен солидный пакет документов, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:43

2024-09-09T16:43

2024-09-09T17:11

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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. К саммиту будет подготовлен солидный пакет документов, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров."К саммиту будет подготовлен солидный пакет документов. Одна из тем повестки дня Казанского саммита - это как раз расширение БРИКС, прежде всего, в соответствии с поручением, которое главы государств дали на прошлогодней встречи в верхах: это формирование критериев для категории государств-партнёров. Это будет группа стран, которые получат такой статус. Статус максимально вовлечённый практически во все мероприятия по линии БРИКС", - сказал он.

https://ria.ru/20240909/lavrov-1971651055.html

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казань, брикс, россия, сергей лавров, в мире