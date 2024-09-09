https://ria.ru/20240909/bratsk-1971534225.html

Новым мэром Братска стал самовыдвиженец Александр Дубровин

Новым мэром Братска стал самовыдвиженец Александр Дубровин - РИА Новости, 09.09.2024

Новым мэром Братска стал самовыдвиженец Александр Дубровин

Новым мэром Братска стал самовыдвиженец Александр Дубровин, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:12

2024-09-09T10:12

2024-09-09T11:19

политика

братск

иркутская область

братский район

игорь кобзев

единая россия

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ИРКУТСК, 9 сен - РИА Новости. Новым мэром Братска стал самовыдвиженец Александр Дубровин, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Мэр Братского района Дубровин баллотировался в качестве самовыдвиженца. Его конкурентом был кандидат от "Единой России" Сергей Серебренников, который возглавлял администрацию Братска в течение 15 лет. "В управленческой команде муниципалитетов произошли изменения. Так, в Тулуне на выборах главы города победу одержал Михаил Иванович Гильдебрант. В городе Усть-Илимске - Эдуард Вячеславович Симонов. На должность мэра Саянска выбран Александр Владимирович Ермаков. До него долгие годы управлял городом Олег Валерьевич Боровский. Он, к сожалению, скоропостижно скончался. Нового мэра избрали и в Братске. Я поздравляю с победой Александра Сергеевича Дубровина", - написал губернатор в Telegram-канале. Территориальные избиркомы Иркутской области подвели итоги муниципальных выборов. Жители региона выбирали 18 мэров районов и округов, 33 главы муниципалитетов, 484 депутата. Всего в регионе проходила 91 муниципальная кампания. Выборы, по оценке Кобзева, были абсолютно конкурентными, прошли честно и легитимно.

https://ria.ru/20240909/sibir-1971515751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, братск, иркутская область, братский район, игорь кобзев, единая россия