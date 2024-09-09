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Новым мэром Братска стал самовыдвиженец Александр Дубровин - РИА Новости, 09.09.2024
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10:12 09.09.2024 (обновлено: 11:19 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/bratsk-1971534225.html
Новым мэром Братска стал самовыдвиженец Александр Дубровин
Новым мэром Братска стал самовыдвиженец Александр Дубровин - РИА Новости, 09.09.2024
Новым мэром Братска стал самовыдвиженец Александр Дубровин
Новым мэром Братска стал самовыдвиженец Александр Дубровин, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:12
2024-09-09T11:19
политика
братск
иркутская область
братский район
игорь кобзев
единая россия
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ИРКУТСК, 9 сен - РИА Новости. Новым мэром Братска стал самовыдвиженец Александр Дубровин, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Мэр Братского района Дубровин баллотировался в качестве самовыдвиженца. Его конкурентом был кандидат от "Единой России" Сергей Серебренников, который возглавлял администрацию Братска в течение 15 лет. "В управленческой команде муниципалитетов произошли изменения. Так, в Тулуне на выборах главы города победу одержал Михаил Иванович Гильдебрант. В городе Усть-Илимске - Эдуард Вячеславович Симонов. На должность мэра Саянска выбран Александр Владимирович Ермаков. До него долгие годы управлял городом Олег Валерьевич Боровский. Он, к сожалению, скоропостижно скончался. Нового мэра избрали и в Братске. Я поздравляю с победой Александра Сергеевича Дубровина", - написал губернатор в Telegram-канале. Территориальные избиркомы Иркутской области подвели итоги муниципальных выборов. Жители региона выбирали 18 мэров районов и округов, 33 главы муниципалитетов, 484 депутата. Всего в регионе проходила 91 муниципальная кампания. Выборы, по оценке Кобзева, были абсолютно конкурентными, прошли честно и легитимно.
https://ria.ru/20240909/sibir-1971515751.html
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политика, братск, иркутская область, братский район, игорь кобзев, единая россия
Политика, Братск, Иркутская область, Братский район, Игорь Кобзев, Единая Россия
Новым мэром Братска стал самовыдвиженец Александр Дубровин

Губернатор Кобзев: новым мэром Братска стал самовыдвиженец Александр Дубровин

© Фото : Александр Дубровин/ВКонтактеАлександр Дубровин
Александр Дубровин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Александр Дубровин/ВКонтакте
Александр Дубровин. Архивное фото
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ИРКУТСК, 9 сен - РИА Новости. Новым мэром Братска стал самовыдвиженец Александр Дубровин, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Мэр Братского района Дубровин баллотировался в качестве самовыдвиженца. Его конкурентом был кандидат от "Единой России" Сергей Серебренников, который возглавлял администрацию Братска в течение 15 лет.
Анатолий Серышев - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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"В управленческой команде муниципалитетов произошли изменения. Так, в Тулуне на выборах главы города победу одержал Михаил Иванович Гильдебрант. В городе Усть-Илимске - Эдуард Вячеславович Симонов. На должность мэра Саянска выбран Александр Владимирович Ермаков. До него долгие годы управлял городом Олег Валерьевич Боровский. Он, к сожалению, скоропостижно скончался. Нового мэра избрали и в Братске. Я поздравляю с победой Александра Сергеевича Дубровина", - написал губернатор в Telegram-канале.
Территориальные избиркомы Иркутской области подвели итоги муниципальных выборов. Жители региона выбирали 18 мэров районов и округов, 33 главы муниципалитетов, 484 депутата. Всего в регионе проходила 91 муниципальная кампания. Выборы, по оценке Кобзева, были абсолютно конкурентными, прошли честно и легитимно.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
ПолитикаБратскИркутская областьБратский районИгорь КобзевЕдиная Россия
 
 
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