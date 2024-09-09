Новым мэром Братска стал самовыдвиженец Александр Дубровин
Губернатор Кобзев: новым мэром Братска стал самовыдвиженец Александр Дубровин
Александр Дубровин. Архивное фото
ИРКУТСК, 9 сен - РИА Новости. Новым мэром Братска стал самовыдвиженец Александр Дубровин, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Мэр Братского района Дубровин баллотировался в качестве самовыдвиженца. Его конкурентом был кандидат от "Единой России" Сергей Серебренников, который возглавлял администрацию Братска в течение 15 лет.
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"В управленческой команде муниципалитетов произошли изменения. Так, в Тулуне на выборах главы города победу одержал Михаил Иванович Гильдебрант. В городе Усть-Илимске - Эдуард Вячеславович Симонов. На должность мэра Саянска выбран Александр Владимирович Ермаков. До него долгие годы управлял городом Олег Валерьевич Боровский. Он, к сожалению, скоропостижно скончался. Нового мэра избрали и в Братске. Я поздравляю с победой Александра Сергеевича Дубровина", - написал губернатор в Telegram-канале.
Территориальные избиркомы Иркутской области подвели итоги муниципальных выборов. Жители региона выбирали 18 мэров районов и округов, 33 главы муниципалитетов, 484 депутата. Всего в регионе проходила 91 муниципальная кампания. Выборы, по оценке Кобзева, были абсолютно конкурентными, прошли честно и легитимно.
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