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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.09.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Врио губернатора Алексей Смирнов предупредил об опасности атаки БПЛА в Курской области и сообщил, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:39
2024-09-09T11:39
2024-09-09T11:46
курская область
технологии
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 5 сен - РИА Новости. Врио губернатора Алексей Смирнов предупредил об опасности атаки БПЛА в Курской области и сообщил, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения атаки.Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области в ночь на понедельник в 0.47. Её отменили в 3.23."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
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курская область, технологии, алексей смирнов (политик)
Курская область, Технологии, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА, ПВО приведены в готовность