https://ria.ru/20240909/bpla-1971564215.html

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.09.2024

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Врио губернатора Алексей Смирнов предупредил об опасности атаки БПЛА в Курской области и сообщил, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:39

2024-09-09T11:39

2024-09-09T11:46

курская область

технологии

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 5 сен - РИА Новости. Врио губернатора Алексей Смирнов предупредил об опасности атаки БПЛА в Курской области и сообщил, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения атаки.Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области в ночь на понедельник в 0.47. Её отменили в 3.23."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240909/bespilotnik-1971561564.html

курская область

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курская область, технологии, алексей смирнов (политик)