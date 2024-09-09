https://ria.ru/20240909/bomba-1971520309.html
В Курской области сбили управляемую авиационную бомбу
В Курской области сбили управляемую авиационную бомбу - РИА Новости, 09.09.2024
В Курской области сбили управляемую авиационную бомбу
Управляемую авиабомбу ВСУ сбили силы ПВО утром в понедельник в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T09:17
2024-09-09T09:17
2024-09-09T09:31
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости. Управляемую авиабомбу ВСУ сбили силы ПВО утром в понедельник в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на понедельник в 02.09 мск. Сигнал был отменён спустя 7 минут в 02.16. Повторно сигнал был запущен еще один раз."Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!", - отметил Смирнов.
https://ria.ru/20240907/chs-1971220541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области сбили управляемую авиационную бомбу
В приграничном районе Курской области сбили управляемую авиационную бомбу