https://ria.ru/20240909/bomba-1971520309.html

В Курской области сбили управляемую авиационную бомбу

В Курской области сбили управляемую авиационную бомбу - РИА Новости, 09.09.2024

В Курской области сбили управляемую авиационную бомбу

Управляемую авиабомбу ВСУ сбили силы ПВО утром в понедельник в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T09:17

2024-09-09T09:17

2024-09-09T09:31

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости. Управляемую авиабомбу ВСУ сбили силы ПВО утром в понедельник в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на понедельник в 02.09 мск. Сигнал был отменён спустя 7 минут в 02.16. Повторно сигнал был запущен еще один раз."Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!", - отметил Смирнов.

https://ria.ru/20240907/chs-1971220541.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, происшествия