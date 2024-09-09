В Женеве призвали США прекратить использование кассетных боеприпасов
В Женеве призвали США прекратить использование и хранение кассетных боеприпасов
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США должны прекратить использование, передачу и хранение кассетных боеприпасов, а также добиваться этого же от своих союзников, заявили в американском отделении женевской организации "Коалиция против кассетных боеприпасов", одновременно осудив администрацию президента страны Джо Байдена за передачу Украине такого оружия.
"Коалиция против кассетных боеприпасов" (CMC) - международное движение, базирующееся в Женеве, которое проводит кампанию против использования, производства и передачи кассетных боеприпасов. В частности, она проверяет выполнение подписанной 108 странами Конвенции по кассетным боеприпасам от 2008 года, запрещающей применение такого оружия. В коалицию входят такие организации, как Amnesty International, Handicap International и Human Rights Watch.
"Мы призываем Соединенные Штаты прекратить использование, передачу и складирование кассетных боеприпасов, быстрее присоединиться к Конвенции по кассетным боеприпасам и призвать своих партнеров и союзников сделать то же самое", - указано в опубликованном сообщении организации.
Коалиция также осудила администрацию Байдена за поставки кассетных боеприпасов Украину, что "способствовало ложному аргументу" о законности использования такого оружия.
Ранее "Коалиция против кассетных боеприпасов" опубликовала доклад, согласно которому, президент США Джо Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине в период с июля 2023 года по апрель 2024 года, несмотря на критику со стороны ООН и лидеров 21 страны.
Ранее парламент Литвы одобрил выход страны из Конвенции по кассетным боеприпасам, в результате чего в будущем это государство сможет начать их закупку и хранение. В сейме при обсуждении этого решения отмечали, что из всех граничащих с Россией стран НАТО только Литва и Норвегия являются членами конвенции.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает любое использование, передачу, производство и накопление кассетных боеприпасов, она вступила в силу в 2010 году. В настоящее время 112 государств ее ратифицировали, и еще 12 подписали, присоединившись к целям. Среди тех, кто не присоединился к Конвенции - США, Бразилия, Китай, Индия и Россия, государства Восточной Европы и Прибалтики, Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и обе Кореи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.