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ВСУ применяют израильские и турецкие кассетные боеприпасы, заявили в Женеве
ВСУ применяют израильские и турецкие кассетные боеприпасы, заявили в Женеве - РИА Новости, 09.09.2024
ВСУ применяют израильские и турецкие кассетные боеприпасы, заявили в Женеве
Украинская армия использует кассетные боеприпасы турецкого и израильского производства в конфликте против России, хотя невозможно сказать, кто их поставил,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T19:01
2024-09-09T19:01
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ЖЕНЕВА, 9 сен – РИА Новости. Украинская армия использует кассетные боеприпасы турецкого и израильского производства в конфликте против России, хотя невозможно сказать, кто их поставил, говорится в докладе за 2024 год женевской организации "Коалиция против кассетных боеприпасов". "Коалиция против кассетных боеприпасов" (CMC) - международное движение, базирующееся в Женеве, которое проводит кампанию против использования, производства и передачи кассетных боеприпасов. В частности, она проверяет выполнение подписанной 108 странами Конвенции по кассетным боеприпасам от 2008 года, запрещающей применение такого оружия. В коалицию входят такие организации, как Amnesty International, Handicap International и Human Rights Watch. "В декабре 2022 года были сфотографированы 120-мм минометные снаряды с кассетными боеприпасами израильского производства или скопированные с них минометные снаряды M971, которые находились в распоряжении ВСУ. Израиль производил этот тип кассетных боеприпасов, но неизвестно, как или у кого Украина приобрела их", - сказано в документе. Добавляется, что высокопоставленные правительственные чиновники Турции и Украины опровергли сообщение американского СМИ от января 2023 года, в котором утверждалось, что Турция передала кассетные боеприпасы Украине в ноябре 2022 года. "Однако в августе 2023 года в социальных сетях были распространены фотографии, на которых были отчетливо видны 155-мм кассетные боеприпасы M483A1 турецкого производства, которые использовались на Украине ВСУ. Официальные лица Турции продолжают отрицать поставки турецких кассетных боеприпасов Украине", - отмечается в докладе. Организация также считает возможным, что польские кассетные боеприпасы также использовались ВСУ. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240731/germaniya-1963166842.html
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в мире, украина, турция, россия, вооруженные силы украины, amnesty international, human rights watch
В мире, Украина, Турция, Россия, Вооруженные силы Украины, Amnesty International, Human Rights Watch
ВСУ применяют израильские и турецкие кассетные боеприпасы, заявили в Женеве
Доклад: Украина использует израильские и турецкие кассетные боеприпасы против РФ
ЖЕНЕВА, 9 сен – РИА Новости. Украинская армия использует кассетные боеприпасы турецкого и израильского производства в конфликте против России, хотя невозможно сказать, кто их поставил, говорится в докладе за 2024 год женевской организации "Коалиция против кассетных боеприпасов".
"Коалиция против кассетных боеприпасов" (CMC) - международное движение, базирующееся в Женеве, которое проводит кампанию против использования, производства и передачи кассетных боеприпасов. В частности, она проверяет выполнение подписанной 108 странами Конвенции по кассетным боеприпасам от 2008 года, запрещающей применение такого оружия. В коалицию входят такие организации, как Amnesty International, Handicap International и Human Rights Watch.
"В декабре 2022 года были сфотографированы 120-мм минометные снаряды с кассетными боеприпасами израильского производства или скопированные с них минометные снаряды M971, которые находились в распоряжении ВСУ. Израиль производил этот тип кассетных боеприпасов, но неизвестно, как или у кого Украина приобрела их", - сказано в документе.
Добавляется, что высокопоставленные правительственные чиновники Турции и Украины опровергли сообщение американского СМИ от января 2023 года, в котором утверждалось, что Турция передала кассетные боеприпасы Украине в ноябре 2022 года.
"Однако в августе 2023 года в социальных сетях были распространены фотографии, на которых были отчетливо видны 155-мм кассетные боеприпасы M483A1 турецкого производства, которые использовались на Украине ВСУ. Официальные лица Турции продолжают отрицать поставки турецких кассетных боеприпасов Украине", - отмечается в докладе.
Организация также считает возможным, что польские кассетные боеприпасы также использовались ВСУ.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.