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Российский военный уничтожил в Курской области БМП ВСУ канистрой с бензином - РИА Новости, 09.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:42 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/bmp-1971503868.html
Российский военный уничтожил в Курской области БМП ВСУ канистрой с бензином
Российский военный уничтожил в Курской области БМП ВСУ канистрой с бензином - РИА Новости, 09.09.2024
Российский военный уничтожил в Курской области БМП ВСУ канистрой с бензином
Российский военный в Курской области в ходе боев за село Малая Локня уничтожил БМП ВСУ канистрой бензина, следует из видео, предоставленного РИА Новости бойцами РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T03:42
2024-09-09T03:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курская область
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КУРСК, 9 сен - РИА Новости. Российский военный в Курской области в ходе боев за село Малая Локня уничтожил БМП ВСУ канистрой бензина, следует из видео, предоставленного РИА Новости бойцами 44-го армейского корпуса ВС РФ. "Эпизод имел место во время обороны Малой Локни (Курская область). Сначала удалось подбить украинскую БМП, а когда украинские боевики отступили, было принято решение ее вовсе уничтожить. К БМП подъехал боец 1009-го полка с позывным "Армян" - ему удалось уничтожить технику с помощью канистры с бензином", - сообщил РИА Новости военнослужащий. Он пояснил, что это смелый поступок, так как украинские военные были где-то рядом, к тому же они могли открыть огонь по "Армяну". Военнослужащие также предоставили видео, снятое военными с дрона.
https://ria.ru/20240908/spetsoperatsiya-1971433607.html
курская область
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область
Российский военный уничтожил в Курской области БМП ВСУ канистрой с бензином

Боец с позывным "Армян" уничтожил в Курской области БМП ВСУ канистрой с бензином

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" во время выхода на военное задание в Курской области
Военнослужащий снайперской группы Аида спецназа Ахмат во время выхода на военное задание в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" во время выхода на военное задание в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 9 сен - РИА Новости. Российский военный в Курской области в ходе боев за село Малая Локня уничтожил БМП ВСУ канистрой бензина, следует из видео, предоставленного РИА Новости бойцами 44-го армейского корпуса ВС РФ.
"Эпизод имел место во время обороны Малой Локни (Курская область). Сначала удалось подбить украинскую БМП, а когда украинские боевики отступили, было принято решение ее вовсе уничтожить. К БМП подъехал боец 1009-го полка с позывным "Армян" - ему удалось уничтожить технику с помощью канистры с бензином", - сообщил РИА Новости военнослужащий.
Он пояснил, что это смелый поступок, так как украинские военные были где-то рядом, к тому же они могли открыть огонь по "Армяну".
Военнослужащие также предоставили видео, снятое военными с дрона.
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Группировка "Север" уничтожила живую силу ВСУ в Курской области
Вчера, 16:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская область
 
 
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