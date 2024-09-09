https://ria.ru/20240909/bmp-1971503868.html

Российский военный уничтожил в Курской области БМП ВСУ канистрой с бензином

Российский военный уничтожил в Курской области БМП ВСУ канистрой с бензином - РИА Новости, 09.09.2024

Российский военный уничтожил в Курской области БМП ВСУ канистрой с бензином

Российский военный в Курской области в ходе боев за село Малая Локня уничтожил БМП ВСУ канистрой бензина, следует из видео, предоставленного РИА Новости бойцами РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T03:42

2024-09-09T03:42

2024-09-09T03:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

курская область

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КУРСК, 9 сен - РИА Новости. Российский военный в Курской области в ходе боев за село Малая Локня уничтожил БМП ВСУ канистрой бензина, следует из видео, предоставленного РИА Новости бойцами 44-го армейского корпуса ВС РФ. "Эпизод имел место во время обороны Малой Локни (Курская область). Сначала удалось подбить украинскую БМП, а когда украинские боевики отступили, было принято решение ее вовсе уничтожить. К БМП подъехал боец 1009-го полка с позывным "Армян" - ему удалось уничтожить технику с помощью канистры с бензином", - сообщил РИА Новости военнослужащий. Он пояснил, что это смелый поступок, так как украинские военные были где-то рядом, к тому же они могли открыть огонь по "Армяну". Военнослужащие также предоставили видео, снятое военными с дрона.

https://ria.ru/20240908/spetsoperatsiya-1971433607.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область