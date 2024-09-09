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Беспрозванных побеждает на выборах главы Калининградской области - РИА Новости, 09.09.2024
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03:30 09.09.2024
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Беспрозванных побеждает на выборах главы Калининградской области
Беспрозванных побеждает на выборах главы Калининградской области - РИА Новости, 09.09.2024
Беспрозванных побеждает на выборах главы Калининградской области
Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 76,55% голосов избирателей после обработки РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T03:30
2024-09-09T03:30
алексей беспрозванных
единая россия
цик рф
лдпр
выборы в россии — 2024
калининградская область
политика
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⁠МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 76,55% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Евгений Мишин (ЛДПР) с 9,51% голосов, на третьей строке Максим Буланов (КПРФ) с 6,57% голосов, на четвертой - Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), его результат 5,87%.
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алексей беспрозванных, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024, калининградская область, политика
Алексей Беспрозванных, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024, Калининградская область, Политика
Беспрозванных побеждает на выборах главы Калининградской области

Беспрозванных побеждает на выборах главы Калининградской области, набрав 76,55%

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАлексей Беспрозванных
Алексей Беспрозванных - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Алексей Беспрозванных. Архивное фото
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⁠МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 76,55% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Евгений Мишин (ЛДПР) с 9,51% голосов, на третьей строке Максим Буланов (КПРФ) с 6,57% голосов, на четвертой - Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), его результат 5,87%.
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Алексей БеспрозванныхЕдиная РоссияЦИК РФЛДПРВыборы в России — 2024Калининградская областьПолитика
 
 
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