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Беспрозванных побеждает на выборах главы Калининградской области

Беспрозванных побеждает на выборах главы Калининградской области - РИА Новости, 09.09.2024

Беспрозванных побеждает на выборах главы Калининградской области

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 76,55% голосов избирателей после обработки РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T03:30

2024-09-09T03:30

2024-09-09T03:30

алексей беспрозванных

единая россия

цик рф

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калининградская область

политика

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⁠МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 76,55% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Евгений Мишин (ЛДПР) с 9,51% голосов, на третьей строке Максим Буланов (КПРФ) с 6,57% голосов, на четвертой - Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), его результат 5,87%.

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алексей беспрозванных, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024, калининградская область, политика