https://ria.ru/20240909/besprozvannykh-1971110515.html

Биография Алексея Беспрозванных

Биография Алексея Беспрозванных - РИА Новости, 09.09.2024

Биография Алексея Беспрозванных

Алексей Сергеевич Беспрозванных родился 23 августа 1979 года в городе Лениногорске Казахской ССР (ныне Риддер, Республика Казахстан). РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T03:44

2024-09-09T03:44

2024-09-09T03:44

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Алексей Сергеевич Беспрозванных родился 23 августа 1979 года в городе Лениногорске Казахской ССР (ныне Риддер, Республика Казахстан).В 2002 году окончил Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова по специальности "технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств ", получил степень магистра техники и технологий; в том же вузе с получил второе высшее образование по специальности "экономика и управление на предприятии машиностроения". В 2015 году прошел обучение по программе "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Прошел также обучение по программам Mini MBA (2008) и Executive MBA (2010).В 2002-2003 годах работал специалистом Бюро внедрения ERP-систем в Центр КИТ ООО "Байт Софт" (город Барнаул).В 2003-2004 годах – начальник сектора абонентского оборудования ЗАО "Мобильные ТелеСистемы – Барнаул".В 2004-2005 годах – начальник отдела обеспечения продаж и абонентского обслуживания департамента по работе с партнерами ОАО "МТС" МР "Сибирь" (город Новосибирск).В 2005-2008 годах – директор департамента по работе с ключевыми клиентами ОАО "МТС" МР "Сибирь".В 2008-2009 годах – коммерческий директор по работе с бизнес-рынком филиала ОАО "МТС" МР "Сибирь".В 2009-2012 годах – директор филиала ОАО "МТС" в Воронежской области.С 2012 по 2016 год работал в должности заместителя председателя правительства Воронежской области. Координировал промышленность и транспорт, связь, информационные технологии и массовые коммуникации, потребительский рынок и предпринимательство, туризм.В 2016-2017 года возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли России.С 2017 года – заместитель министра промышленности и торговли РФ.15 мая 2024 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. 10 июня 2024 года Алексей Беспрозванных был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах главы Калининградской области. Действительный государственный советник РФ II класса (2023).Член Морской коллегии РФ.Награжден Орденом Дружбы (2022), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2020).Алексей Беспрозванных женат, воспитывает двоих детей.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, казахстан, алексей беспрозванных