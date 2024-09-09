https://ria.ru/20240909/bespilotniki-1971711153.html

Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника

Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 09.09.2024

Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника

Три украинских беспилотника самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T22:43

2024-09-09T22:43

2024-09-09T22:51

специальная военная операция на украине

брянская область

украина

вооруженные силы украины

пво вс россии

пво

александр богомаз

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Три украинских беспилотника самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

украина

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Наталья Макарова

брянская область, украина, вооруженные силы украины, пво вс россии, пво, александр богомаз