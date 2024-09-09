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Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 09.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 09.09.2024 (обновлено: 22:51 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/bespilotniki-1971711153.html
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 09.09.2024
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
Три украинских беспилотника самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T22:43
2024-09-09T22:51
специальная военная операция на украине
брянская область
украина
вооруженные силы украины
пво вс россии
пво
александр богомаз
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Три украинских беспилотника самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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брянская область, украина, вооруженные силы украины, пво вс россии, пво, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО ВС России, ПВО, Александр Богомаз
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника

Богомаз: силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области 3 украинских дрона

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Три украинских беспилотника самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныПВО ВС РоссииПВОАлександр Богомаз
 
 
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