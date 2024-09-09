https://ria.ru/20240909/bespilotniki-1971711153.html
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 09.09.2024
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
Три украинских беспилотника самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T22:43
2024-09-09T22:43
2024-09-09T22:51
специальная военная операция на украине
брянская область
украина
вооруженные силы украины
пво вс россии
пво
александр богомаз
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Три украинских беспилотника самолетного типа обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО ВС России, ПВО, Александр Богомаз
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
Богомаз: силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области 3 украинских дрона