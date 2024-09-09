https://ria.ru/20240909/bespilotniki-1971578494.html

Над аэропортом Стокгольм-Арланда ночью заметили беспилотники

Над аэропортом Стокгольм-Арланда ночью заметили беспилотники - РИА Новости, 09.09.2024

Над аэропортом Стокгольм-Арланда ночью заметили беспилотники

Беспилотники заметили ночью над аэропортом Стокгольм-Арланда, полиция Швеции начала расследование инцидента, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:38

2024-09-09T12:38

2024-09-09T18:47

в мире

швеция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971672848_318:0:3332:1695_1920x0_80_0_0_6eb9abc45e504baaec654708363ab978.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Беспилотники заметили ночью над аэропортом Стокгольм-Арланда, полиция Швеции начала расследование инцидента, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на полицию. Агентство передает со ссылкой на заявление полиции, что правоохранительные органы начали расследование возможного саботажа деятельности аэропорта. "Обнаружение беспилотников заставило власти Швеции временно приостановить движение в аэропорту Стокгольм-Арланда ночью", — пишет агентство. По данным, предоставленным полицией, движение было приостановлено с 1:00 по 3:30 по местному времени (с 2:00 до 4:30 мск). Согласно агентству, представитель оператора аэродрома Swedavia подтвердил факт временной приостановки полетов в аэропорту.

https://ria.ru/20240909/bespilotnik-1971561564.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция