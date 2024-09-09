https://ria.ru/20240909/bespilotniki-1971578494.html
Над аэропортом Стокгольм-Арланда ночью заметили беспилотники
Над аэропортом Стокгольм-Арланда ночью заметили беспилотники - РИА Новости, 09.09.2024
Над аэропортом Стокгольм-Арланда ночью заметили беспилотники
Беспилотники заметили ночью над аэропортом Стокгольм-Арланда, полиция Швеции начала расследование инцидента, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:38
2024-09-09T12:38
2024-09-09T18:47
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Беспилотники заметили ночью над аэропортом Стокгольм-Арланда, полиция Швеции начала расследование инцидента, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на полицию. Агентство передает со ссылкой на заявление полиции, что правоохранительные органы начали расследование возможного саботажа деятельности аэропорта. "Обнаружение беспилотников заставило власти Швеции временно приостановить движение в аэропорту Стокгольм-Арланда ночью", — пишет агентство. По данным, предоставленным полицией, движение было приостановлено с 1:00 по 3:30 по местному времени (с 2:00 до 4:30 мск). Согласно агентству, представитель оператора аэродрома Swedavia подтвердил факт временной приостановки полетов в аэропорту.
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в мире, швеция
Над аэропортом Стокгольм-Арланда ночью заметили беспилотники
Рейтер: над аэропортом Стокгольм-Арланда ночью заметили беспилотники
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Беспилотники заметили ночью над аэропортом Стокгольм-Арланда, полиция Швеции начала расследование инцидента, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
Агентство передает со ссылкой на заявление полиции, что правоохранительные органы начали расследование возможного саботажа деятельности аэропорта.
"Обнаружение беспилотников заставило власти Швеции временно приостановить движение в аэропорту Стокгольм-Арланда ночью", — пишет агентство.
По данным, предоставленным полицией, движение было приостановлено с 1:00 по 3:30 по местному времени (с 2:00 до 4:30 мск). Согласно агентству, представитель оператора аэродрома Swedavia подтвердил факт временной приостановки полетов в аэропорту.