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Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков якобы российского дрона - РИА Новости, 09.09.2024
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17:24 09.09.2024
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Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков якобы российского дрона
Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков якобы российского дрона - РИА Новости, 09.09.2024
Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков якобы российского дрона
Министерство Национальной обороны (МНО) Румынии сообщило об обнаружении обломков дрона якобы российского происхождения вблизи населенного пункта Периправа в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:24
2024-09-09T17:24
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КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Министерство Национальной обороны (МНО) Румынии сообщило об обнаружении обломков дрона якобы российского происхождения вблизи населенного пункта Периправа в уезде Тулча, неподалеку от границы с Украиной, соответствующая информация опубликована на сайте оборонного ведомства. В воскресенье местные СМИ сообщили, что в ответ на сигналы о возможном нарушении воздушного пространства страны, Румыния подняла в воздух истребители F16. "Группы министерства обороны Румынии, в сотрудничестве со специалистами Румынской службы информации и министерства внутренних дел, обследовали окрестности населенного пункта Периправа в уезде Тулча, где были обнаружены обломки дрона российского происхождения, которые будут подвергнуты экспертизе в соответствии с установленными законодательными процедурами", - говорится в сообщении МНО Румынии. В настоящее время продолжаются дополнительные поисковые операции в других возможных зонах падения обломков, в том числе в районе населенного пункта Караорман (уезд Тулча). В министерстве обороны уточнили, что обе зоны, где проводятся поисковые мероприятия, расположены в заболоченных районах, за пределами населенных пунктов, и элементы инфраструктуры не пострадали.
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в мире, космос - риа наука, румыния, украина
В мире, Космос - РИА Наука, Румыния, Украина
Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков якобы российского дрона

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков дрона у границы с Украиной

CC0 / Rakoon / Здание Министерства обороны Румынии
Здание Министерства обороны Румынии - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
CC0 / Rakoon /
Здание Министерства обороны Румынии
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КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Министерство Национальной обороны (МНО) Румынии сообщило об обнаружении обломков дрона якобы российского происхождения вблизи населенного пункта Периправа в уезде Тулча, неподалеку от границы с Украиной, соответствующая информация опубликована на сайте оборонного ведомства.
В воскресенье местные СМИ сообщили, что в ответ на сигналы о возможном нарушении воздушного пространства страны, Румыния подняла в воздух истребители F16.
"Группы министерства обороны Румынии, в сотрудничестве со специалистами Румынской службы информации и министерства внутренних дел, обследовали окрестности населенного пункта Периправа в уезде Тулча, где были обнаружены обломки дрона российского происхождения, которые будут подвергнуты экспертизе в соответствии с установленными законодательными процедурами", - говорится в сообщении МНО Румынии.
В настоящее время продолжаются дополнительные поисковые операции в других возможных зонах падения обломков, в том числе в районе населенного пункта Караорман (уезд Тулча).
В министерстве обороны уточнили, что обе зоны, где проводятся поисковые мероприятия, расположены в заболоченных районах, за пределами населенных пунктов, и элементы инфраструктуры не пострадали.
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