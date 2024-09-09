Рейтинг@Mail.ru
Белорусская армия укрепляет границу с Украиной - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 09.09.2024 (обновлено: 04:04 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/belorussiya-1971503589.html
Белорусская армия укрепляет границу с Украиной
Белорусская армия укрепляет границу с Украиной - РИА Новости, 09.09.2024
Белорусская армия укрепляет границу с Украиной
Охрана и оборона государственной границы на юге Белоруссии усилена, войска укрепляют оборону, чтобы исключить возможность внезапного нападения, заявил... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T03:32
2024-09-09T04:04
александр вольфович
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923076706_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d4fc09c0b2dc6a937864688063aff94.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Охрана и оборона государственной границы на юге Белоруссии усилена, войска укрепляют оборону, чтобы исключить возможность внезапного нападения, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью журналу "Национальная обороны"."Для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку… нами усилена охрана и оборона государственной границы на юге Беларуси, в том числе путем отмобилизования и развертывания дополнительных соединений и воинских частей Вооруженных сил, других войск и воинских формирований", — сказал он. Госсекретарь белорусского Совбеза уточнил, что эти части заняли районы боевого предназначения, проводят мероприятия по совершенствованию оборонительных рубежей, в первую очередь в инженерном отношении, чтобы максимально исключить возможность внезапного нападения, в том числе с применением тяжелой боевой техники."При этом особое внимание уделяется повышению эффективности системы комплексного противодействия беспилотным летательным аппаратам и контрдиверсионным действиям", — добавил Вольфович.Девятого августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что около десяти ударных дронов нарушили границу республики со стороны Украины. Несколько целей сбили, остальные БПЛА "передали" на сопровождение России, так как у двух стран общая система ПВО. Лукашенко добавил, что, по информации российских военных, оставшиеся дроны уничтожили в Ярославской области.Белорусский лидер назвал это провокацией, отметив, что без ответа она не останется. В свою очередь, госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что Минск в августе выявил шесть случаев разведки своей территории квадрокоптерами ВСУ. В связи с этим Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.Позднее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что направленная на усиление границы группировка войск уже находится на месте и готова реагировать на любые провокации со стороны Киева.
https://ria.ru/20240909/bezopasnost-1971502026.html
https://ria.ru/20240902/belorussiya-1969972090.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923076706_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a9fa4e91f8a351e5245ccee233c75ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр вольфович, белоруссия
Александр Вольфович, Белоруссия
Белорусская армия укрепляет границу с Украиной

Совбез Белоруссии: охрана и оборона госграницы на юге страны усилена допчастями

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Белорусские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Охрана и оборона государственной границы на юге Белоруссии усилена, войска укрепляют оборону, чтобы исключить возможность внезапного нападения, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью журналу "Национальная обороны".
«
"Для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку… нами усилена охрана и оборона государственной границы на юге Беларуси, в том числе путем отмобилизования и развертывания дополнительных соединений и воинских частей Вооруженных сил, других войск и воинских формирований", — сказал он.
Госсекретарь белорусского Совбеза уточнил, что эти части заняли районы боевого предназначения, проводят мероприятия по совершенствованию оборонительных рубежей, в первую очередь в инженерном отношении, чтобы максимально исключить возможность внезапного нападения, в том числе с применением тяжелой боевой техники.
Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области, где проходят совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Новую концепцию безопасности Союзного государства примут в 2025 году
03:04
"При этом особое внимание уделяется повышению эффективности системы комплексного противодействия беспилотным летательным аппаратам и контрдиверсионным действиям", — добавил Вольфович.
Девятого августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что около десяти ударных дронов нарушили границу республики со стороны Украины. Несколько целей сбили, остальные БПЛА "передали" на сопровождение России, так как у двух стран общая система ПВО. Лукашенко добавил, что, по информации российских военных, оставшиеся дроны уничтожили в Ярославской области.
Белорусский лидер назвал это провокацией, отметив, что без ответа она не останется. В свою очередь, госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что Минск в августе выявил шесть случаев разведки своей территории квадрокоптерами ВСУ. В связи с этим Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.
Позднее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что направленная на усиление границы группировка войск уже находится на месте и готова реагировать на любые провокации со стороны Киева.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Лукашенко назвал конфликт на Украине проблемой Белоруссии
2 сентября, 13:29
 
Александр ВольфовичБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала