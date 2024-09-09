https://ria.ru/20240909/belorussiya-1971503589.html

Белорусская армия укрепляет границу с Украиной

Белорусская армия укрепляет границу с Украиной - РИА Новости, 09.09.2024

Белорусская армия укрепляет границу с Украиной

Охрана и оборона государственной границы на юге Белоруссии усилена, войска укрепляют оборону, чтобы исключить возможность внезапного нападения, заявил... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T03:32

2024-09-09T03:32

2024-09-09T04:04

александр вольфович

белоруссия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Охрана и оборона государственной границы на юге Белоруссии усилена, войска укрепляют оборону, чтобы исключить возможность внезапного нападения, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью журналу "Национальная обороны"."Для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку… нами усилена охрана и оборона государственной границы на юге Беларуси, в том числе путем отмобилизования и развертывания дополнительных соединений и воинских частей Вооруженных сил, других войск и воинских формирований", — сказал он. Госсекретарь белорусского Совбеза уточнил, что эти части заняли районы боевого предназначения, проводят мероприятия по совершенствованию оборонительных рубежей, в первую очередь в инженерном отношении, чтобы максимально исключить возможность внезапного нападения, в том числе с применением тяжелой боевой техники."При этом особое внимание уделяется повышению эффективности системы комплексного противодействия беспилотным летательным аппаратам и контрдиверсионным действиям", — добавил Вольфович.Девятого августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что около десяти ударных дронов нарушили границу республики со стороны Украины. Несколько целей сбили, остальные БПЛА "передали" на сопровождение России, так как у двух стран общая система ПВО. Лукашенко добавил, что, по информации российских военных, оставшиеся дроны уничтожили в Ярославской области.Белорусский лидер назвал это провокацией, отметив, что без ответа она не останется. В свою очередь, госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что Минск в августе выявил шесть случаев разведки своей территории квадрокоптерами ВСУ. В связи с этим Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.Позднее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что направленная на усиление границы группировка войск уже находится на месте и готова реагировать на любые провокации со стороны Киева.

https://ria.ru/20240909/bezopasnost-1971502026.html

https://ria.ru/20240902/belorussiya-1969972090.html

белоруссия

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александр вольфович, белоруссия