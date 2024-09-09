Белорусская армия укрепляет границу с Украиной
Совбез Белоруссии: охрана и оборона госграницы на юге страны усилена допчастями
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Белорусские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Охрана и оборона государственной границы на юге Белоруссии усилена, войска укрепляют оборону, чтобы исключить возможность внезапного нападения, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью журналу "Национальная обороны".
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"Для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку… нами усилена охрана и оборона государственной границы на юге Беларуси, в том числе путем отмобилизования и развертывания дополнительных соединений и воинских частей Вооруженных сил, других войск и воинских формирований", — сказал он.
Госсекретарь белорусского Совбеза уточнил, что эти части заняли районы боевого предназначения, проводят мероприятия по совершенствованию оборонительных рубежей, в первую очередь в инженерном отношении, чтобы максимально исключить возможность внезапного нападения, в том числе с применением тяжелой боевой техники.
"При этом особое внимание уделяется повышению эффективности системы комплексного противодействия беспилотным летательным аппаратам и контрдиверсионным действиям", — добавил Вольфович.
Девятого августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что около десяти ударных дронов нарушили границу республики со стороны Украины. Несколько целей сбили, остальные БПЛА "передали" на сопровождение России, так как у двух стран общая система ПВО. Лукашенко добавил, что, по информации российских военных, оставшиеся дроны уничтожили в Ярославской области.
Белорусский лидер назвал это провокацией, отметив, что без ответа она не останется. В свою очередь, госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что Минск в августе выявил шесть случаев разведки своей территории квадрокоптерами ВСУ. В связи с этим Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.
Позднее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что направленная на усиление границы группировка войск уже находится на месте и готова реагировать на любые провокации со стороны Киева.
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