В Бельгии чеченца приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта
Belga: чеченец Абубакар С. получил 15 лет тюрьмы за подготовку теракта в Бельгии
© AP Photo / Francisco SecoФлаги ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Суд бельгийского города Брюгге приговорил проживающего в Бельгии 26-летнего чеченца Абубакара С. к пятнадцати годам тюремного заключения за то, что он якобы планировал террористический акт, сообщает в понедельник бельгийское информагенство Belga.
Согласно обвинению, Абубакар С. якобы планировал теракт в еврейском квартале Антверпена, а также хотел напасть на бар, где собираются представители ЛГБТ*. При этом прокуратуре удалось доказать суду, что эти планы были на достаточно продвинутом уровне. Обвинение запрашивало 18 лет тюрьмы.
По информации агентства, расследование в отношении осужденного началось еще весной 2023 года, когда он проникся идеями религиозного экстремизма и сблизился, в частности, с группировкой ИГ** ("Исламское государство"**). Сообщается также, что он обсуждал в мессенджере Telegram вероятные нападения в еврейском квартале Антверпена и на бар ЛГБТ*.
Раскрыть планы теракта позволила работа агента под прикрытием, который вступил в контакт с потенциальным террористом под видом продавца оружия.
Суд также приговорил к восьми года заключения супругу Абубакара С. Лизу М. Кроме того, еще двое, в том числе брат главного обвиняемого, были приговорены к четырем годам заключения условно за участие в деятельности террористической группировки.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
** Террористическая группировка, запрещенная в России
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