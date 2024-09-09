Байден одобрил поставки кассетных снарядов Украине, несмотря на критику
CMC: Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 9 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине в период с июля 2023 года по апрель 2024 года, несмотря на критику со стороны ООН и лидеров двадцати одной страны, говорится в докладе за 2024 года женевской организации "Коалиция по кассетным боеприпасам".
Коалиция против кассетных боеприпасов (CMC) - международное движение, базирующееся в Женеве, которое проводит кампанию против использования, производства и передачи кассетных боеприпасов. В частности, она проверяет выполнение Конвенция по кассетным боеприпасам от 2008 года, запрещающих применение такого оружия, подписанных сто восемью странами. В коалицию входят такие организации, как Amnesty International, Handicap International и Human Rights Watch.
"Официальные лица США 7 июля 2023 года объявили, что президент Байден подписал распоряжение, позволяющее США передавать Украине кассетные боеприпасы, коэффициент отказа которых превышает 1%. В период с июля 2023 года по апрель 2024 года президент Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов США Украине для использования в войне с Россией", - сказано в документе.
Добавляется, что США не раскрыли количество кассетных боеприпасов, которые они поставляют Украине, или информацию о конкретных типах и количестве их неразорвавшихся боеприпасов. "Мировые лидеры из 21 страны выразили обеспокоенность в связи с решением США о поставке кассетных боеприпасов на Украину. Решение США о поставке кассетных боеприпасов на Украину получило широкое освещение в СМИ по всему миру и подверглось критике со стороны официальных лиц ООН", - отмечается в докладе.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.