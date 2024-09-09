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Итоговая явка на выборах в Башкирии составила 72,34%
Итоговая явка на выборах в Башкирии составила 72,34% - РИА Новости, 09.09.2024
Итоговая явка на выборах в Башкирии составила 72,34%
Итоговая явка избирателей на выборах главы Башкирии составила 72,34%, сообщили в региональном избиркоме. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:02
2024-09-09T11:02
2024-09-09T11:02
политика
уфа
калининский район
стерлитамак
радий хабиров
иван сухарев
выборы в россии — 2024
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УФА, 9 сен - РИА Новости. Итоговая явка избирателей на выборах главы Башкирии составила 72,34%, сообщили в региональном избиркоме. В республике 6, 7 и 8 сентября прошли выборы главы региона, дополнительные выборы депутата Государственного собрания – Курултая республики Башкортостан седьмого созыва по Уфимскому одномандатному округу №54, а также основные и дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления. "Явка избирателей составила 72,34%. Среди районов Уфы самую высокую явку показали избиратели Калининского района – 69,01%, среди городов – избиратели города Стерлитамака – 71,98%, среди районов – избиратели Бакалинского района – 93,01%", - сообщает избирком региона. По данным комиссии, на выборах главы республики Радий Хабиров набрал голоса 80,21% избирателей, за него проголосовали 1 724 962 человек, Иван Сухарев набрал голоса 4,98% избирателей, Владимир Нагорный - 4,26%, Артур Шайнуров - 6,95%, Ильшат Тимерьянов - 2,60%. В 2019 году на выборах главы региона голосование шло один день и итоговая составляла 71,8%.
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политика, уфа, калининский район, стерлитамак, радий хабиров, иван сухарев, выборы в россии — 2024
Политика, Уфа, Калининский район, Стерлитамак, Радий Хабиров, Иван Сухарев, Выборы в России — 2024
Итоговая явка на выборах в Башкирии составила 72,34%
Избирком: итоговая явка на выборах главы Башкирии составила 72,34%