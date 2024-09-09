В Башкирии введут штрафы за курение вейпов и кальяна
В Башкирии введут штрафы за курение вейпов и кальяна в общественных местах
Прохожий на улице. Архивное фото
УФА, 9 сен - РИА Новости. Депутаты государственного собрания Башкирии намерены в сентябре внести изменения в кодекс об административных правонарушениях республики, установив штрафы за курение кальяна и никотинсодержащей продукции в общественных местах, сообщает пресс-служба парламента региона.
В федеральном и республиканском законодательстве содержится перечень общественных мест, в которых запрещается курение. К таким местам относятся школы, больницы, санатории, поезда, самолеты, территории парков и скверов, остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы, места проведения публичных мероприятий и т.д. За курение табака предусмотрен штраф для граждан в размере 500 рублей, за повторное нарушение - 1000 рублей, приводятся в пресс-релизе слова спикера парламента Башкирии Константина Толкачёва.
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"Учитывая растущую популярность различного рода электронных сигарет, вейпов и прочих нагревательных устройств, мы считаем, что эту меру нужно распространить и на всю никотинсодержащую продукцию и кальян", - сказал Толкачёв.
В пресс-службе пояснили, что депутаты государственного собрания Башкирии намерены внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях республики в сентябре.
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