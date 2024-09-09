https://ria.ru/20240909/babushkin-1971499523.html

Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области

Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области - РИА Новости, 09.09.2024

Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области

Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 78,22% голосов избирателей после обработки... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T01:44

2024-09-09T01:44

2024-09-09T01:44

политика

астраханская область

игорь бабушкин

единая россия

цик рф

кпрф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 78,22% голосов избирателей после обработки 50,09% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло ЦИК, второе место занимает Сергей Севастьянов (КПРФ) с результатом 7,8% голосов, третьим идет Тимофей Щербаков (ЛДПР) – 5,96%. На четвертом и пятом местах Виталий Бахилин ("Новые люди") и Владимир Сухарев ("Родина") с 4,22% и 2,3% голосов соответственно.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971451062.html

астраханская область

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политика, астраханская область, игорь бабушкин, единая россия, цик рф, кпрф, выборы в россии — 2024