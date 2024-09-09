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Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области - РИА Новости, 09.09.2024
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01:44 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/babushkin-1971499523.html
Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области
Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области - РИА Новости, 09.09.2024
Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области
Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 78,22% голосов избирателей после обработки... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:44
2024-09-09T01:44
политика
астраханская область
игорь бабушкин
единая россия
цик рф
кпрф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 78,22% голосов избирателей после обработки 50,09% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло ЦИК, второе место занимает Сергей Севастьянов (КПРФ) с результатом 7,8% голосов, третьим идет Тимофей Щербаков (ЛДПР) – 5,96%. На четвертом и пятом местах Виталий Бахилин ("Новые люди") и Владимир Сухарев ("Родина") с 4,22% и 2,3% голосов соответственно.
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политика, астраханская область, игорь бабушкин, единая россия, цик рф, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ, Выборы в России — 2024
Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области

ЦИК: Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области с 78,22% голосов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 78,22% голосов избирателей после обработки 50,09% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло ЦИК, второе место занимает Сергей Севастьянов (КПРФ) с результатом 7,8% голосов, третьим идет Тимофей Щербаков (ЛДПР) – 5,96%.
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На четвертом и пятом местах Виталий Бахилин ("Новые люди") и Владимир Сухарев ("Родина") с 4,22% и 2,3% голосов соответственно.
 
ПолитикаАстраханская областьИгорь БабушкинЕдиная РоссияЦИК РФКПРФВыборы в России — 2024
 
 
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