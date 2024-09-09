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Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области
Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области - РИА Новости, 09.09.2024
Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области
Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 78,22% голосов избирателей после обработки... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:44
2024-09-09T01:44
2024-09-09T01:44
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астраханская область
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единая россия
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 78,22% голосов избирателей после обработки 50,09% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло ЦИК, второе место занимает Сергей Севастьянов (КПРФ) с результатом 7,8% голосов, третьим идет Тимофей Щербаков (ЛДПР) – 5,96%. На четвертом и пятом местах Виталий Бахилин ("Новые люди") и Владимир Сухарев ("Родина") с 4,22% и 2,3% голосов соответственно.
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Политика, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ, Выборы в России — 2024
Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области
ЦИК: Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области с 78,22% голосов