https://ria.ru/20240909/artamonov-1971505341.html

Губернатор Липецкой области Артамонов побеждает на выборах с 81,16% голосов

Губернатор Липецкой области Артамонов побеждает на выборах с 81,16% голосов - РИА Новости, 09.09.2024

Губернатор Липецкой области Артамонов побеждает на выборах с 81,16% голосов

Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,16% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T04:31

2024-09-09T04:31

2024-09-09T04:37

липецкая область

цик рф

выборы в россии — 2024

политика

игорь артамонов

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лдпр

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,16% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Анатолий Емельянов (ЛДПР) с 5,94% голосов, третьим идет Юрий Логинов ("Коммунисты России") с 5,38%, четвертым – Лариса Ксенофонтова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с результатом 3,58%, пятым – Полина Валентинова ("Новые Люди") с 2,49%.

https://ria.ru/20240909/shumkov-1971504840.html

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липецкая область, цик рф, выборы в россии — 2024, политика, игорь артамонов, единая россия, лдпр