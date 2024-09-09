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Губернатор Липецкой области Артамонов побеждает на выборах с 81,16% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
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04:31 09.09.2024 (обновлено: 04:37 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/artamonov-1971505341.html
Губернатор Липецкой области Артамонов побеждает на выборах с 81,16% голосов
Губернатор Липецкой области Артамонов побеждает на выборах с 81,16% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
Губернатор Липецкой области Артамонов побеждает на выборах с 81,16% голосов
Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,16% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T04:31
2024-09-09T04:37
липецкая область
цик рф
выборы в россии — 2024
политика
игорь артамонов
единая россия
лдпр
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,16% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Анатолий Емельянов (ЛДПР) с 5,94% голосов, третьим идет Юрий Логинов ("Коммунисты России") с 5,38%, четвертым – Лариса Ксенофонтова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с результатом 3,58%, пятым – Полина Валентинова ("Новые Люди") с 2,49%.
https://ria.ru/20240909/shumkov-1971504840.html
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липецкая область, цик рф, выборы в россии — 2024, политика, игорь артамонов, единая россия, лдпр
Липецкая область, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024, Политика, Игорь Артамонов, Единая Россия, ЛДПР
Губернатор Липецкой области Артамонов побеждает на выборах с 81,16% голосов

ЦИК: Артамонов победил на выборах губернатора Липецкой области, набрав 81,16%

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,16% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Анатолий Емельянов (ЛДПР) с 5,94% голосов, третьим идет Юрий Логинов ("Коммунисты России") с 5,38%, четвертым – Лариса Ксенофонтова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с результатом 3,58%, пятым – Полина Валентинова ("Новые Люди") с 2,49%.
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Вчера, 04:04
 
Липецкая областьЦИК РФВыборы в России — 2024ПолитикаИгорь АртамоновЕдиная РоссияЛДПР
 
 
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