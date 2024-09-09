https://ria.ru/20240909/armija-1971711446.html
ЦАХАЛ задержал автоколонну ООН в Газе
ЦАХАЛ задержал автоколонну ООН в Газе - РИА Новости, 09.09.2024
ЦАХАЛ задержал автоколонну ООН в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала автоколонну ООН на севере сектора Газа по подозрению в перевозке в ней разыскиваемых палестинцев, заявила в понедельник... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T22:50
2024-09-09T22:50
2024-09-09T22:50
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала автоколонну ООН на севере сектора Газа по подозрению в перевозке в ней разыскиваемых палестинцев, заявила в понедельник пресс-служба армии. "Ранее сегодня силы ЦАХАЛ задержали колонну транспортных средств ООН на севере сектора Газа в свете наличия разведывательной информации о том, что в колонне присутствовало несколько подозреваемых палестинцев. Силы ЦАХАЛ задержали колонну, чтобы допросить подозреваемых", - говорится в сообщении. Военные подчеркнули, что задержанная автоколонна не перевозила вакцины от полиомиелита, добавив, что "инцидент еще не исчерпан". Минздрав сектора Газа 31 августа объявил о начале кампании по вакцинации детей от полиомиелита. Она осуществляется совместно с гуманитарными организациями из ОАЭ, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ и Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
https://ria.ru/20240909/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, оон, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ОАЭ, ООН, ВОЗ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ задержал автоколонну ООН в Газе
ЦАХАЛ задержал колонну ООН на севере Газы по подозрению в перевозке палестинцев