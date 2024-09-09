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Армения начала диалог по либерализации визового режима с Евросоюзом - РИА Новости, 09.09.2024
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19:24 09.09.2024 (обновлено: 20:33 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/armeniya-1971690204.html
Армения начала диалог по либерализации визового режима с Евросоюзом
Армения начала диалог по либерализации визового режима с Евросоюзом - РИА Новости, 09.09.2024
Армения начала диалог по либерализации визового режима с Евросоюзом
Вице-премьер Армении Мгер Григорян по итогам встречи с заместителем председателя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом официально объявил о начале диалога по... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T19:24
2024-09-09T20:33
армения
евросоюз
в мире
мгер григорян
еврокомиссия
маргаритис схинас
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ЕРЕВАН, 9 сен — РИА Новости. Вице-премьер Армении Мгер Григорян по итогам встречи с заместителем председателя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом официально объявил о начале диалога по либерализации визового режима с ЕС."Сегодня мы официально объявляем о начале процесса, конечным результатом которого станет либерализация визового режима со стороны Европейского союза", — приводит слова Григоряна пресс-служба правительства.Шестого сентября в Еврокомиссии сообщили, что Схинас посетит Ереван для запуска диалога, цель которого — договориться об отмене необходимости предварительно получать визу для граждан Армении, отправляющихся в страны Евросоюза с краткими визитами. При этом в ЕК подчеркнули, что для этого Ереван должен будет провести реформы в таких сферах, как охрана границ, миграция, безопасность, соблюдение основных прав и свобод, касающихся поездок.По словам Григоряна, для достижения конечной цели нужна последовательная работа. Армения, добавил он, рассматривает этот процесс как стратегическую повестку модернизации сфер миграции и управления границами.Двусторонние отношения Армении и ЕС никогда не были такими интенсивными, как в последние годы, подчеркнул армянский чиновник."С удовлетворением отмечаем, что повестка отношений Армении с ЕС пополнилась новыми важными компонентами: началом диалога по вопросам политики и безопасности, а также размещением гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в Армении (на границе с Азербайджаном. — Прим. ред.)", — заявил вице-премьер.В свою очередь, Схинас уточнил, что когда процесс либерализации визового режима завершится, все граждане Армении смогут свободно посещать ЕС с краткосрочными поездками, что даст преимущества для образования, бизнеса, туризма, встреч с друзьями и родственниками. При этом он добавил, что в данном процессе не будет автоматизма.
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армения, евросоюз, в мире, мгер григорян, еврокомиссия, маргаритис схинас
Армения, Евросоюз, В мире, Мгер Григорян, Еврокомиссия, Маргаритис Схинас
Армения начала диалог по либерализации визового режима с Евросоюзом

Вице-премьер Армении: диалог по либерализации визового режима с Евросоюзом начат

CC BY-SA 4.0 / / Здание парламента Армении в Ереване
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
CC BY-SA 4.0 / /
Здание парламента Армении в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 сен — РИА Новости. Вице-премьер Армении Мгер Григорян по итогам встречи с заместителем председателя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом официально объявил о начале диалога по либерализации визового режима с ЕС.
«
"Сегодня мы официально объявляем о начале процесса, конечным результатом которого станет либерализация визового режима со стороны Европейского союза", — приводит слова Григоряна пресс-служба правительства.
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Шестого сентября в Еврокомиссии сообщили, что Схинас посетит Ереван для запуска диалога, цель которого — договориться об отмене необходимости предварительно получать визу для граждан Армении, отправляющихся в страны Евросоюза с краткими визитами. При этом в ЕК подчеркнули, что для этого Ереван должен будет провести реформы в таких сферах, как охрана границ, миграция, безопасность, соблюдение основных прав и свобод, касающихся поездок.

Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье. Россию стремятся выдавить из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности, добавила дипломат.

По словам Григоряна, для достижения конечной цели нужна последовательная работа. Армения, добавил он, рассматривает этот процесс как стратегическую повестку модернизации сфер миграции и управления границами.
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Двусторонние отношения Армении и ЕС никогда не были такими интенсивными, как в последние годы, подчеркнул армянский чиновник.
«
"С удовлетворением отмечаем, что повестка отношений Армении с ЕС пополнилась новыми важными компонентами: началом диалога по вопросам политики и безопасности, а также размещением гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в Армении (на границе с Азербайджаном. — Прим. ред.)", — заявил вице-премьер.
В свою очередь, Схинас уточнил, что когда процесс либерализации визового режима завершится, все граждане Армении смогут свободно посещать ЕС с краткосрочными поездками, что даст преимущества для образования, бизнеса, туризма, встреч с друзьями и родственниками. При этом он добавил, что в данном процессе не будет автоматизма.
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АрменияЕвросоюзВ миреМгер ГригорянЕврокомиссияМаргаритис Схинас
 
 
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