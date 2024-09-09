https://ria.ru/20240909/armeniya-1971690204.html

Армения начала диалог по либерализации визового режима с Евросоюзом

Армения начала диалог по либерализации визового режима с Евросоюзом - РИА Новости, 09.09.2024

Армения начала диалог по либерализации визового режима с Евросоюзом

Вице-премьер Армении Мгер Григорян по итогам встречи с заместителем председателя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом официально объявил о начале диалога по... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T19:24

2024-09-09T19:24

2024-09-09T20:33

армения

евросоюз

в мире

мгер григорян

еврокомиссия

маргаритис схинас

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ЕРЕВАН, 9 сен — РИА Новости. Вице-премьер Армении Мгер Григорян по итогам встречи с заместителем председателя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом официально объявил о начале диалога по либерализации визового режима с ЕС."Сегодня мы официально объявляем о начале процесса, конечным результатом которого станет либерализация визового режима со стороны Европейского союза", — приводит слова Григоряна пресс-служба правительства.Шестого сентября в Еврокомиссии сообщили, что Схинас посетит Ереван для запуска диалога, цель которого — договориться об отмене необходимости предварительно получать визу для граждан Армении, отправляющихся в страны Евросоюза с краткими визитами. При этом в ЕК подчеркнули, что для этого Ереван должен будет провести реформы в таких сферах, как охрана границ, миграция, безопасность, соблюдение основных прав и свобод, касающихся поездок.По словам Григоряна, для достижения конечной цели нужна последовательная работа. Армения, добавил он, рассматривает этот процесс как стратегическую повестку модернизации сфер миграции и управления границами.Двусторонние отношения Армении и ЕС никогда не были такими интенсивными, как в последние годы, подчеркнул армянский чиновник."С удовлетворением отмечаем, что повестка отношений Армении с ЕС пополнилась новыми важными компонентами: началом диалога по вопросам политики и безопасности, а также размещением гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в Армении (на границе с Азербайджаном. — Прим. ред.)", — заявил вице-премьер.В свою очередь, Схинас уточнил, что когда процесс либерализации визового режима завершится, все граждане Армении смогут свободно посещать ЕС с краткосрочными поездками, что даст преимущества для образования, бизнеса, туризма, встреч с друзьями и родственниками. При этом он добавил, что в данном процессе не будет автоматизма.

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армения, евросоюз, в мире, мгер григорян, еврокомиссия, маргаритис схинас