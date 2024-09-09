https://ria.ru/20240909/armeniya-1971581193.html

Ереван и Баку согласовали 13 статей мирного договора

Ереван и Баку согласовали 13 статей мирного договора - РИА Новости, 09.09.2024

Ереван и Баку согласовали 13 статей мирного договора

Армения и Азербайджан согласовали 13 из 16 статей мирного договора, заявил в понедельник на пресс-конференции глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:46

2024-09-09T12:46

2024-09-09T13:18

баку

армения

в мире

евросоюз

арарат мирзоян

ереван

азербайджан

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_96a9368ebc65b18f29e82dec9b987496.jpg

ЕРЕВАН, 9 сен - РИА Новости. Армения и Азербайджан согласовали 13 из 16 статей мирного договора, заявил в понедельник на пресс-конференции глава армянского МИД Арарат Мирзоян."Технически у нас сейчас (в мирном договоре - ред.) шестнадцать статей, из них согласовано 13, три согласованы частично", - заявил глава МИД.По его словам, в последнем тексте предложений по мирному договору, переданном Азербайджану, содержатся полностью согласованные статьи либо согласованные части статей, и по тексту этих предложений разногласий нет. "Наш подход к переговорному процессу заключается в том, что мы можем подписать уже согласованный текст", - заявил Мирзоян. По его словам, остальные вопросы могут стать предметом дальнейших переговоров.Он также отметил, что в основе процесса делимитации армяно-азербайджанской границы лежит Алма-Атинская декларация 1991 года, но если в договоре об установлении отношений будет закреплен другой принцип, то будут внесены изменения. "Другой принцип не обсуждается", - заявил Мирзоян.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240907/armeniya-1971270733.html

https://ria.ru/20240906/aliev-1971071046.html

баку

армения

ереван

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

баку, армения, в мире, евросоюз, арарат мирзоян, ереван, азербайджан, никол пашинян