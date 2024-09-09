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Ереван и Баку согласовали 13 статей мирного договора - РИА Новости, 09.09.2024
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12:46 09.09.2024 (обновлено: 13:18 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/armeniya-1971581193.html
Ереван и Баку согласовали 13 статей мирного договора
Ереван и Баку согласовали 13 статей мирного договора - РИА Новости, 09.09.2024
Ереван и Баку согласовали 13 статей мирного договора
Армения и Азербайджан согласовали 13 из 16 статей мирного договора, заявил в понедельник на пресс-конференции глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:46
2024-09-09T13:18
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армения
в мире
евросоюз
арарат мирзоян
ереван
азербайджан
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ЕРЕВАН, 9 сен - РИА Новости. Армения и Азербайджан согласовали 13 из 16 статей мирного договора, заявил в понедельник на пресс-конференции глава армянского МИД Арарат Мирзоян."Технически у нас сейчас (в мирном договоре - ред.) шестнадцать статей, из них согласовано 13, три согласованы частично", - заявил глава МИД.По его словам, в последнем тексте предложений по мирному договору, переданном Азербайджану, содержатся полностью согласованные статьи либо согласованные части статей, и по тексту этих предложений разногласий нет. "Наш подход к переговорному процессу заключается в том, что мы можем подписать уже согласованный текст", - заявил Мирзоян. По его словам, остальные вопросы могут стать предметом дальнейших переговоров.Он также отметил, что в основе процесса делимитации армяно-азербайджанской границы лежит Алма-Атинская декларация 1991 года, но если в договоре об установлении отношений будет закреплен другой принцип, то будут внесены изменения. "Другой принцип не обсуждается", - заявил Мирзоян.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240907/armeniya-1971270733.html
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баку, армения, в мире, евросоюз, арарат мирзоян, ереван, азербайджан, никол пашинян
Баку, Армения, В мире, Евросоюз, Арарат Мирзоян, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян
Ереван и Баку согласовали 13 статей мирного договора

МИД Армении: Ереван и Баку согласовали 13 из 16 статей мирного договора

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 сен - РИА Новости. Армения и Азербайджан согласовали 13 из 16 статей мирного договора, заявил в понедельник на пресс-конференции глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
"Технически у нас сейчас (в мирном договоре - ред.) шестнадцать статей, из них согласовано 13, три согласованы частично", - заявил глава МИД.
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По его словам, в последнем тексте предложений по мирному договору, переданном Азербайджану, содержатся полностью согласованные статьи либо согласованные части статей, и по тексту этих предложений разногласий нет. "Наш подход к переговорному процессу заключается в том, что мы можем подписать уже согласованный текст", - заявил Мирзоян. По его словам, остальные вопросы могут стать предметом дальнейших переговоров.
Он также отметил, что в основе процесса делимитации армяно-азербайджанской границы лежит Алма-Атинская декларация 1991 года, но если в договоре об установлении отношений будет закреплен другой принцип, то будут внесены изменения. "Другой принцип не обсуждается", - заявил Мирзоян.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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БакуАрменияВ миреЕвросоюзАрарат МирзоянЕреванАзербайджанНикол Пашинян
 
 
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