https://ria.ru/20240909/apple-1971705388.html

Apple представила обновленную линейку iPhone 16

Apple представила обновленную линейку iPhone 16 - РИА Новости, 10.09.2024

Apple представила обновленную линейку iPhone 16

Американская компания Apple представила обновленную линейку продукции в рамках осенней презентации. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-09T21:45

2024-09-09T21:45

2024-09-10T00:17

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сша

apple

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ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. Американская компания Apple представила обновленную линейку продукции в рамках осенней презентации. IPhone 16 и iPhone 16 Plus"Младшие" модели Apple 16 и Apple 16 Plus выполнены в алюминиевых корпусах с диагоналями 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Они оснащены процессором A18, который, как утверждается, делает смартфоны на 40% быстрее по сравнению с Apple 15. Разрешение камер достигло 48 мегапикселей, появилась технологии контроля за ней, а также выросла продолжительность работы батареи.Смартфоны оснащены технологию искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, встроенной в iOS 18. Благодаря этому у пользователей появилась возможность искать фото и видео по их описанию, получать краткие описания входящих сообщений для экономии времени. Кроме того, выросли возможности программы-помощника Siri, которой можно управлять как с помощью голоса, так и через набор текста.В компании отдельно заверили, что личные данные пользователей не будут собираться и храниться Apple в рамках работы технологии ИИ. Младшая линейка будет стоить в США от 799 долларов за Apple 16 и от 899 долларов за Apple 16 Plus.Iphone 16 Pro и iPhone 16 Pro MaxФлагманы Apple 16 Pro и Apple 16 Pro Max выполнены в титановых корпусах и четырех цветах с диагоналями 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. На низ установлен процессор A18 Pro с повышенной производительностью.Apple 16 Pro также оснащены 48-мегапиксельными камерами и телеобъективом с обновленными возможностями фото- и видеосъемки. Кроме того, повысилось качество звука и микрофонов.В США флагманские девайсы будут стоить от 999 долларов за Apple 16 Pro и от 1199 долларов за Apple 16 Pro Max соответственно.Apple Watch Series 10Обновленную линейку умных часов Apple Watch Series 10 оснастили увеличенным OLED-дисплеем, который, по утверждению производителя, лучше более дорогой прошлогодней версии Apple Watch Ultra 2. Новые модели оснащены процессором S10 — самым тонким из всех моделей часов от Apple.Время зарядки часов уменьшилось: как утверждается, они заряжаются за полчаса на 80 процентов. Среди доступных моделей — версия в корпусе из полированного титана.Цена устройств стартует с 399 долларов.AirPodsНаушники AirPods четвертого поколения оснастили процессором H2, выросло качество звука, также появилась функция шумоподавления. Утверждается, что устройство способно работать без подзарядки до 30 часов.Для зарядки может использоваться как беспроводная зарядка от Apple Watch, так и проводная с разъемом USB-C. В США устройства будут стоить от 129 долларов за обычную версию до 179 долларов за версию с активной функций шумоподавления.Кроме того, компания представила обновленные цвета наушников AirPods Max, оснастив их разъемом USB-C за 549 долларов, и обновленные функции у версии AirPods Pro 2.Новые устройства доступны для предзаказа с возможностью получения после 20 сентября.Стоимость в РоссииКак сообщили РИА Новости в МТС, в России новые смартфоны Apple в четырех версиях, во всех цветах и конфигурациях. Так, цена iPhone 16 128 ГБ составляет 114 990 рублей, 256 ГБ — 129 990 рублей, 512 ГБ — 159 990 рублей. iPhone 16 Plus 128 ГБ обойдется в 134 990 рублей, на 256 ГБ — в 149 990 рублей, а на 512 ГБ — в 179 990 рублей.При этом iPhone 16 Pro 128 ГБ стоит 154 990 рублей, а на 1 терабайт (ТБ) — 229 990 рублей. Цены на iPhone 16 Pro Max начинаются от 194 990 рублей и до 254 990 рублей за 1 ТБ.Стоимость умных часов Apple Watch 10 начинается от 54 990 рублей. В свою очередь, заплатить за Apple Watch Ultra 2 придется 109 990 рублей. Цены на наушники AirPods начинаются от 19 990 рублей, а новые AirPods Max обойдутся россиянам в 79 990 рублей.

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https://ria.ru/20240814/apple-1966281989.html

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в мире, технологии, сша, apple